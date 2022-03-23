ريكاردو دارين وأندريا بيترا يستأنفان علاقتهما الزوجية في أوقات الهمجية

رودريغو غارسيا بوينس آيرس، 23 مار ريكاردو دارين وأندريا بيترا هي مرة أخرى زواج فني. يستأنفون في إسبانيا مسرحية «مشاهد من الحياة الزوجية»، وهي قصة مضحكة عن «مآسي يومية صغيرة» تجمعهم مع الجمهور بعد عامين من التوقف الوبائي ومع عالم على حافة الحرب: «خوفي الأكبر هو أننا نعتاد على الهمجية. كنوع لا ننتهي من التعلم»، يقول الممثل الأرجنتيني لإيفي. كما لو كانت هذه هي المرة الأولى على خشبة المسرح، فإن الحماس لإعادة لعب أبطال التكيف المسرحي للمسلسلات القصيرة وفيلم «أسرار الزواج» (1973)، بقلم إنغمار بيرغمان، يشعر به كلا الفنانين، الذين اضطروا في مارس 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا، إلى تأجيل جولة إسبانية أخيرًا، سيبدأ 30 مارس في جزر الكناري. «أعتقد أن العالم تغير، وتحرك العالم والعلاقات مختلفة. السؤال الكبير هو، على الأقل بالنسبة لنا، ما الذي سيحدث في دور السينما التي سنذهب إليها، وما هي العلاقة مع الجمهور الآن، لأننا اعتدنا على إقامة علاقة مباشرة للغاية مع الجمهور بسبب نوع العرض الذي هو عليه «، يقول دارين، سفير الأرجنتين بامتياز السينما في العالم، خلال مقابلة في بوينس آيرس، حيث ولد في عام 1957. يشهد بيترا، الذي يتمتع بمهنة طويلة في التمثيل في السينما والتلفزيون، على الحب الذي يوقظه شريكه في إسبانيا، كما اكتشف عندما ذهبوا لتقديم المسرحية في أوقات أخرى: «الناس يحبونه ولهذا السبب يتعرفون علي أيضًا عن طريق الارتداد. (...) ريكاردو ممثل مذهل، لأنه بصرف النظر عن أنه صحيح تمامًا، فإن كل كلمة يقولها صحيحة. من الجميل أن تتصرف مع شخص كهذا لأنك ممثلة أفضل». «لا تصمت» يتزامن استئناف الجولة مع التأثير العالمي للغزو الروسي لأوكرانيا، وهو صراع حربي يرى ممثل أفلام مثل «السر في عيونهم» الحائز على جائزة الأوسكار و «حكايات سافاج» على أنها «غير مقبولة على الإطلاق وعفا عليها الزمن»، لاستخدام القوة لتسوية الأمور التي يجب أن تكون استقر من خلال الدبلوماسية. «كيف لا نخرج جميعًا إلى الشوارع لنقول إن العالم يتوقف؟ لا يمكننا السماح بذلك»، كما يقول، بعد أن سأل نفسه أيضًا من يفوز من هذا «الهراء» للعديد من الأرواح المفقودة. وردا على سؤال حول العمل الذي قد يقوم به العالم الثقافي في هذا الوقت، يعتقد الممثل أنه من غير الممكن أن نسأل هذا المجال عما لا تفعله المجتمعات ككل: «إنها تطلب الكثير من الثقافة والفن. بالطبع هناك أشياء للقيام بها، بالطبع. إن عدم الصمت هو واحد منهم، وندد به أمر آخر». «خوفي الأكبر هو أننا نعتاد على الهمجية. ثم نقول: «حسنًا، دعونا نأمل ألا يتحول هذا الآن إلى حرب نووية»... بالطبع، «لذلك لا يصل إلي». يحاول شخص ما القيام بممارسة ما يعنيه أن تكون في كييف الآن. نحن لا نتعلم، كنوع لا ننتهي من التعلم. من الصعب العثور على أنواع أخرى تهاجم نفسها كما نفعل نحن». ما يقرب من عقد من النجاح عرض لأول مرة في عام 2013 في مسرح مايبو في بوينس آيرس مع إنتاج لينو باتالانو، «مشاهد من الحياة الزوجية»، وهي نسخة من إخراج نورما لياندرو، كانت بالفعل في إسبانيا وأمريكا اللاتينية مع دارين كقائد ذكر ومنذ عام 2017 مع بيترا، الذي كان قد عمل معه بالفعل في السينما والتلفزيون. في سياق خالدة, تحكي القصة, بين المرح والدراما, زواج خوان وماريانا, ولكن أيضًا طلاقهما, مع المواقف التي يمكن للجمهور التعرف عليها «بغض النظر عن كيفية تغير العلاقات على مر السنين», سواء كانت مفتوحة أو مغلقة أو غير ذلك, يلخص الممثلة, ولدت في بوينس آيرس في عام 1968. «إنه مثل الدخول في العلاقة الحميمة للزواج والتعرف على الكثير من الأشياء التي تعرفها. أعتقد أن وضعه أمام الآخر هو أيضا شفاء». يسلط دارين الضوء على النهج المضحك لهذه «المآسي اليومية المصغرة» ولا يخفي الشخصية الرجولية والمثيرة للجدل لشخصيته: «لديه شيء واحد فقط في مصلحتي، وهو أحد الأشياء التي دفعتني لمواجهته، وهو أنه لديه صدق وحشي، فهو لا يكذب. هذا يستفدها بطريقة ما قليلاً». ينتقد العمل هيكل الزواج الأرثوذكسي ولكن بين شخصين «يحبان بعضهما البعض بعمق»، كما يقول المترجم، الذي يسلط الضوء على المصداقية والنضارة والحنان والأنوثة التي تعطيها بيترا لشخصياتها. تبدأ الجولة الجديدة في إسبانيا في لاس بالماس وحتى 29 مايو سوف تمر عبر لانزاروت وفويرتيفنتورا وتينيريفي وسانتياغو دي كومبوستيلا وبالما دي مايوركا وغرناطة وملقة وإشبيلية. رئيس grm/cjn/القانون (صورة) (فيديو)