رينالدو رويدا لا يفقد الثقة في أخذ كولومبيا إلى كأس العالم: «حتى اليوم الأخير لا يتم تعريف أي شيء»

Foto de archivo. El técnico de la selección colombiana de fútbol, Reinaldo Rueda, gesticula en el partido contra Argentina por la eliminatoria Sudamericana clasificatoria al Mundial de Qatar en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba, Argentina, 1 de febrero, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

لم يتبق سوى أكثر من يوم لفريق كولومبيا للعب أول نهائيات من نهائيات بحثا عن حلم كأس العالم، على الرغم من أنه بالإضافة إلى الفوز، سيتعين عليهم انتظار نتائج أخرى في أيام خروج المغلوب لحضور قطر. في هذا السياق، عقد رينالدو رويدا مؤتمرًا صحفيًا بعد ظهر يوم 23 مارس.

تحدث المدير الفني لفريق الألوان الثلاثة عن الحاجة إلى اللعب دون قناعة وأخذ ثقلاً من شخصيات مثل لوشو دياز، مشيرا إلى أن ما يحدث خلال المباراة مع بوليفيا لا يمكن أن يعتمد عليه. فيما يلي بعض تصريحاته:

الحفاظ على الإيمان حتى اليوم الأخير

على الرغم من أنه يبدو من الصعب على بيرو تسجيل نقطتين فقط في المباريات المتبقية، وكذلك بالنسبة لشيلي أن تسجل أربع مرات، إلا أن رويدا تتمسك بهذا الأمل. أول شيء هو أن كولومبيا تتفوق على بوليفيا في ملعب متروبوليتانو، والباقي سيعتمد على آخر موعد للتصفيات.

«نحن على دراية بالمثال الذي نحن فيه. لقد علمتنا هذه التصفيات أنه حتى اليوم الأخير لا يتم تعريف أي شيء. لدينا فرصة أخيرة للاستفادة في مباراتين صعبتين وضد خصمين قويين. الرغبة في الرغبة دائمًا في أن تكون في كأس العالم ستسود هنا».

لقد أخذ ثقلاً من (لوشو دياز)

نظرا لمستوى كرة القدم مع ليفربول، حيث وصل قبل شهرين تقريبا، للجماهير لويس دياز هي واحدة من الدعوات لقيادة فريق القهوة للفوز على بوليفيا. بالتفكير في الأمر، تواصل رويدا معه، ألمح إلى أنه يمكن أن يكون حاسمًا، لكن مسؤولية البحث عن النقاط الثلاث تقع على عاتق الاختيار بأكمله.

«بالأمس التقيت مع Lucho للحديث عن هذا الموضوع. لكي تفترض أنه جزء من التحديد، ولكن ليس الحل، يجب ألا تحمل حقيبة الظهر هذه. ولا حتى في الوقت الذي يعيش فيه على الرغم من أنه نشأ وأصبح شخصية، ربما بعض الحكام لم يحموه بعد كوبا أمريكا. ومع ذلك، يجب أن تعلم أنه من الأساسي المشاركة في بناء واستكمال المسرحيات».

جيمس رودريغيز على ما يرام

كان أحد مخاوف المشجع الكولومبي غياب جيمس في آخر مباراة مع الريان، من دوري نجوم قطر، ولهذا السبب تم التكهن بأنه لن يؤخذ في الاعتبار من قبل رينالدو رويدا في المكالمة. حسنًا، تحدث قائد القيادة فاليكوكانو عن حالة '10′.

«تنافس جيمس قبل أسبوعين ثم تعافى بسبب الإزعاج. لقد تعافى، قام بألعاب مثيرة للاهتمام. ليس من السهل، فقد تمكن من القيام بنحو أربع أو خمس وحدات تدريب لأنه كان واحدا من أولئك الذين وصلوا في وقت سابق. لم يرغب النادي في إطلاق سراحه في وقت سابق، لكنه أظهر استعدادًا كبيرًا وموقف جيد للوظيفة ويأمل أن يكون لديه سلوك جيد».

لا يخفى على أحد أن التحدي الرئيسي للفريق، والذي بدوره يمكن أن يضغط على اللاعبين، هو تسجيل هدف. وفي هذا الصدد، علقت رويدا:

«يجب أن نحسن في التوليد والتعريف، وقد أتيحت لنا الفرص ولم تكن هناك دقة لتحقيق نتائج أفضل. بين الأمس واليوم تمكنا من الجمع بين ذوي الخبرة والجديد. إنهم جميعًا لديهم أفضل تصرف».

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