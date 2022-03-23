تصنيف كولومبيا الثلاثاء 22 مارس: «Relyys Henao: أغنية لا تبكي» تسود على إنتاجات أخرى

«Relyys Henao: أغني حتى لا أبكي»، بقلم Caracol Televisión، يكرر قصة يوم الجمعة 18 مارس: إنه مرة أخرى في المراكز العشرة الأولى في التصنيف. هذه المرة، سجل biovela عن مغني الموسيقى الشهير 12.11، فوق لحن يوم الجمعة، والذي كان 10.98. تجدر الإشارة إلى أن يوم الاثنين 21 مارس 2022 كان عطلة.

وغني عن القول أن إنتاج السيرة الذاتية موجود على الشاشة لمدة شهرين بالكاد، حيث يعود تاريخ إصداره إلى 11 يناير.

فيما يتعلق بالمركز الثاني في هذه القائمة من أفضل عشرة إنتاجات ذات صلة، يجب ذكر «Desafío The Box» (2022)، أيضًا بواسطة Caracol Televisión. كانت نتيجة مسابقة الواقع الرياضية 11.38. يعد برنامج الواقع هذا أيضًا جزءًا من العروض الأولى لـ Caracol لعام 2022، منذ 8 مارس الماضي عندما بدأ البث.

«كاراكول نيوز»، في تسليمها في الساعة 7:00 مساء، هو الثالث مع 10.51 نقطة. بعد ذلك، جاء تكرار «نيو ريتش، نيو بور» في المركز الرابع، وهذه المرة بنتيجة 9.42. تجدر الإشارة إلى أن هذه المسلسلات، التي كتبها كاراكول، تعود إلى عام 2007.

الآن، تظهر قناة RCN لأول مرة في القائمة نيابة عن «MasterChef Celebrity Colombia (2022)، الذي تم اختياره في التقويم للعرض الأول كان 21 فبراير. عرض الواقع الذواقة هو الخامس برصيد 7.93 نقطة. أما بالنسبة للحلقة المقدمة يوم الثلاثاء 22 مارس، فقد رأى الجمهور الكولومبي تطور القضاء الجديد: جاير روميرو (الممثل) هو الشخص الذي صادف الآن أن ينعكس اسمه في قائمة المشاهير الذين تم القضاء عليهم.

تم القضاء على المشاهير حتى الآن في «MasterChef Celebrity Colombia» (2022): لويس إدواردو أرانغو (الممثل)، مارتين كاربان (الممثل الأرجنتيني)، ليدي نورييغا (ممثلة ومغنية)، وجاير روميرو (ممثل).

المشاهير الذين غادروا العرض: ألكسندرا مونتويا (منتحل الشخصية والكوميدي).

يتم تشغيل إعادة أخرى في القائمة، في هذه الحالة «Vecinos»، بواسطة Caracol Televisión. انتهت أوبرا الصابون في المرتبة السادسة على حساب درجة 6.98. و «كاراكول نيوز»، الآن في التسليم 12:30 مساء، هو السابع مع 6.17 نقطة.

إعادة «بيور سانجر»، من قناة RCN، هي الثامنة بنتيجة 6.06. تجدر الإشارة إلى أن أوبرا الصابون لم تظهر في القائمة يوم الجمعة 18 مارس 2022. تاريخ الإصدار الأصلي لهذه القصة هو 2007.

«Noticias Caracol» موجود مرة أخرى في المراكز العشرة الأولى، الآن مع بثه 11:30 مساءً، وهو التاسع بنتيجة 5.62. يحتل «كيزيم»، كما في يوم الجمعة 18 مارس، المركز العاشر برصيد 5.21 نقطة. هذه القصة عبارة عن مسلسل تركي يشاهده Caracol Televisión.

تصنيف كولومبيا الثلاثاء 22 مارس 2022. الصورة: تويتر

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