تصفيات قطر 2022LIVE: الجدول الزمني والقنوات التلفزيونية للتصفيات تاريخ 17

تصفيات قطر 2022: سيقام يوم الخميس 24 مارس في التاريخ السابع عشر وما قبل الأخير من التصفيات التي ستقرر المرحلتين المباشرين وإعادة بطولة كأس العالم. فيما يلي الجداول والقنوات التلفزيونية لمباريات اليوم الخمس.

تلعب أربعة منتخبات من أمريكا الجنوبية فرصالتأهل لكأس العالم قطر 2022: الإكوادور وأوروغواي وبيرو وتشيلي وكولومبيا، بصعوبة أقل أو أكبر يحتاجون إلى تأكيد حصتهم المباشرة، أو تأمينها أو إعادة تشغيلها أو توجيه الضربة للحصول على المركز الثالث والرابع في الترتيب تأمين حصة مباشرة؛ أو تأمين المركز الخامس للعب في إعادة توجيه كأس العالم.

أمر FIFA بأن يتم لعب جميع مباريات الفرق التي تحافظ رياضيًا على تطلعات الذهاب إلى كأس العالم في نفس اليوم وفي نفس الوقت، من أجل منحها الشفافية والحفاظ على روح المنافسة.

ستلعب مباراة بيرو ضد أوروغواي في مونتيفيديو ويمكن أن تقرر التأهل المباشر لـ La Celeste إذا فازت أو فرض تعريف في التاريخ الأخير إذا لم يخسر الأبيض والأحمر.

الإكوادور ضد باراغواي هي المباراة التي يمكن أن تؤكد أحد المركزين المباشرين لكأس العالم في «تري» وهو ما يكفي حتى لا يخسر كزائر في سيوداد ديل إستي ليضمن من المركز الثالث تأهله ضد فريق غواراني الذي لم يعد لديه خيار.

البرازيل ضد تشيلي، لعبت في ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، سيكون تحديًا لـ «روجا إذا أراد الدخول في المعركة للحصول على المركز الخامس على الأقل في repechage. بالإضافة إلى ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيغلق جولة التصفيات ضد أوروغواي في سانتياغو.

ستكون كولومبيا ضد بوليفيا في بارانكويلا مبارزة الحياة والموت لمزارعي القهوة. فوز واحد فقط من شأنه أن يبقيه مع فرص للعودة من المركز السابع في جدول التصفيات. كما تتوقع مجموعة من النتائج الأخرى التي ستتركها مع خيارات للتاريخ الأخير.

تواجه الأرجنتين ضد فنزويلا بعضها البعض من المراكز المعاكسة وإكمال المباراة في التصفيات. فريق ألبيسيليست مؤهل بالفعل لكأس العالم ومسيرة «فينوتينتو» التي تم القضاء عليها في المركز الأخير في الترتيب.

مباراة التاريخ 17 من تصفيات قطر 2022

الخميس 24 مارس

أوروغواي ضد بيرو (ملعب مونتيفيديو سينتيناريو)

كولومبيا ضد بوليفيا (ملعب روبرتو ميلينديز متروبوليتان في بارانكويلا)

البرازيل ضد تشيلي (ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو)

باراغواي ضد الإكوادور (ملعب أنطونيو أراندا في سيوداد ديل إستي)

الجمعة، 25 مارس

الأرجنتين ضد فنزويلا (ملعب بوينس آيرس الضخم)

جدول مباريات التصفيات

(بالتوقيت المحلي حسب البلدان)

المكسيك: 5:30 مساءً (5:30 مساءً)

بيرو وكولومبيا والإكوادور: 6:30 مساءً (6:30 مساءً)

بوليفيا وفنزويلا والولايات المتحدة: 7:30 مساءً (7:30 مساءً)

الأرجنتين والبرازيل وشيلي وباراغواي وأوروغواي: 8:30 مساءً (8:30 مساءً)

إسبانيا: 12:30 صباحًا (اليوم التالي) (00:30 ساعة)

Qatar 2022Qualifiers LIVE: الجدول الزمني والقنوات التلفزيونية للتصفيات السابعة عشرة (الصورة: Movistar Deportes)

قنوات تلفزيونية من بيرو لمشاهدة المباريات بالتصفيات

الخميس 24 مارس

قناة التلفزيون: Movistar TV - قناة موفيستار ديبورتيس 3 | قناة 703 HD

كولومبيا ضد بوليفيا

القناة التلفزيونية: Movistar TV - هدف بيرو القناة 14 | القناة 714 HD

البرازيل ضد تشيلي

قناة التلفزيون: Movistar TV - زائد قناة TV 6 | قناة 706 HD

باراغواي ضد الإكوادور

قناة TV: Movistar TV - أحداث قناة 11 | قناة 711 HD

الجمعة، 25 مارس

الأرجنتين ضد فنزويلا

قناة التلفزيون: Movistar TV - قناة موفيستار ديبورتيس 3 | قناة 703 HD

قناة تلفزيونية لمشاهدة مباريات التصفيات قطر 2022

الخميس 24 مارس

أوروجواي ضد بيرو

قناة TV: Movistar Deportes وتلفزيون أمريكا (بيرو) | VTV (أوروغواي)

كولومبيا ضد بوليفيا

قناة TV: Caracol TV (كولومبيا) | تيجو سبورتس (بوليفيا)

البرازيل ضد تشيلي

قناة TV: SportV و Canais Globo و Now Net من Claro (البرازيل) TNT Sports و TNT Sports Go (تشيلي)

باراغواي ضد الإكوادور

قناة TV: تيغو سبورتس (باراغواي) قناة كرة القدم ECDF (الإكوادور).

الجمعة، 25 مارس

الأرجنتين ضد فنزويلا

قناة TV: التلفزيون العام و TyC Sports (الأرجنتين) | TLT (فنزويلا)

ترتيب التصفيات

تصفيات قطر 2022 المتصدرين قبل التاريخ 17

المركز | البلد | النقاط | فرق الهدف

1. البرازيل | 39 (+27 ديجي)

2. الأرجنتين | 35 (+16 ديجي)

3. الإكوادور | 25 (+10 دي جي)

4. أوروغواي | 22 (-3 DG)

5. بيرو | 16 21 (-4 دي جي)

6. تشيلي | 19 (-1 دغ)

7. كولومبيا | 17 (-3 دي جي)

8. بوليفيا | 15 (-12 ديجي)

9. باراغواي | 13 (-14 ديجي)

10. فنزويلا | 10 (-16 ديجي)

مباراة التاريخ 18 من تصفيات قطر 2022

بيرو ضد باراغواي (ملعب ليما الوطني)

الإكوادور ضد الأرجنتين (ملعب غواياكيل الضخم)

بوليفيا ضد البرازيل (ملعب هيرناندو سيليس في لاباز)

تشيلي ضد أوروغواي (ملعب سان كارلوس دي أبوكيندو في سانتياغو)

فنزويلا ضد كولومبيا (ملعب كاتشاماي في بويرتو أورداز)

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