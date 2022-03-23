بيرو ضد أوروغواي: خوان بابلو فارسكي يريد «ثنائي اللون» في كأس العالم وتحدث عن تغيير المدرب في «لا سيليست»

ستجري فرق بيرو وأوروغواي اشتباك وثيق يوم الخميس 24 مارس في ملعب سينتيناريو في مونتيفيديو صالح للتاريخ السابع عشر لتصفيات أمريكا الجنوبية. هدف «ثنائي اللون» ليس سوى التأهل إلى كأس العالم قطر 2022، وبالتالي فإن الفوز الزائر سيضعه مع قدم ونصف في الداخل. في هذا الصدد، أعرب الصحفي الشهير خوان بابلو فارسكي عن رغبته في أن يحضر المنتخب الوطني كأس العالم. بالإضافة إلى ذلك، تحدث أيضًا عن تغيير القيادة في «لا سيليست».

«بغض النظر عما سيحدث (في التاريخين المتبقيين)، أريد حقًا أن تلعب بيرو كأس العالم الأخرى . سيكون 40 عامًا من ما كان 82 ′ وما كانت ملحمة 78 ′. قال الصحفي الأرجنتيني في مقابلة مع دييغو ريباجلياتي لـ Movistar Deportes: «أود أن يفعل ريكاردو (غاريكا) ذلك مرة أخرى ، لذلك لا أعرف ما الذي سيحدث، لكنني أعرف ما أريد أن يحدث».

وهو أن «ثنائي اللون» لديه فرصة ذهبية للعودة لتحقيق تلك الحصة التي طال انتظارها لحدث كأس العالم. تمكن من تحقيق ذلك في النسخة الأخيرة لروسيا 2018، حيث وصلوا بعد الانتهاء من المركز الخامس في التصفيات، لذلك كان عليه أن يلعب مباراة فاصلة ضد نيوزيلندا، محققًا نتيجة إجمالية في 2-0 بأهداف من جيفرسون فارفان و كريستيان راموس. هذا سمح له بفرك الكتفين مع أكبر الفرق مرة أخرى بعد 36 عاما من الغياب.

على وجه التحديد، قبل عام 2018، كانت آخر مرة فاز فيها المنتخب الوطني البيروفي بالتأهل هي إسبانيا 1982 وأيضًا للأرجنتين 1978. في هاتين الطبعتين، كان لدى بيرو العديد من أساطير كرة القدم الوطنية مثل تيوفيلو كوبيلاس، سيزار كويتو، خوسيه فيلاسكيز، خوليو سيزار أوريبي، رامون كيروغا، من بين لاعبين عظماء آخرين تركوا بصماتهم وأعجبوا العالم بلعبتهم الجذابة.

الاحتفال بالمنتخب الوطني البيروفي عندما تأهل لكأس العالم 2018 في روسيا بعد فوزه على نيوزيلندا | الصورة: وكالة فرانس برس

تاريخ مزدوج حاسم

الآن، بالعودة إلى المباراة مع «Charrúas»، اعتبر فارسكي أن اللقاء مع باراغواي مهم أيضًا. وعلى الرغم من أن المروحة أو الصحفي يمكن أن تكون مع الآلة الحاسبة في متناول اليد، إلا أن الصورة تتغير بالنسبة للاعب كرة القدم. « لا توجد باراغواي بدون أوروغواي. المشكلة هي أيضًا ما يحدث لشيلي، التي لديها واحدة شجاعة للغاية وهي البرازيل، وستنظر إلى الآلة الحاسبة. أعتقد أن هناك فرصة جيدة أنه سيحصل، في أسوأ سيناريو، في المراكز الخمسة الأولى. ثم عليك أن ترى ما تحصل عليه في repechage، ولكن باستثناء hecatomb واحد، يمكنك الدخول. نحن (الصحفيون) نشاهد التلفزيون والآلة الحاسبة ونضيف ما يصل، ولكن يجب على اللاعبين في الملعب الالتزام والتصرف كما لو لم تكن هناك مباراة أخرى».

نسخة جديدة من أوروغواي مع ALONSO

أخيرًا، كان لديه أيضًا كلمات حول تغيير المدرب الذي أخذوه في اتحاد أوروجواي لكرة القدم (AUF) مع إقالة أوسكار واشنطن تاباريز في لصالح دييغو ألونسو. « أنت تقول دائمًا أنه يجب احترام العقود، لكن أوروغواي بحاجة إلى تغيير. يبدو لي أن «المايسترو» هو واحد من أكثر خمسة أشخاص نفوذاً في كرة القدم في أوروغواي. مع كل الاحترام الواجب لما هو واضح في القائمة مع Obdulio Varela. ولكن دي تاباريز، على سبيل المثال، فاز بكأس أمريكا مع أوروغواي، الليبرتادوريس مع بينارول في 87′، وقال انه قدم مهنة كبيرة كمدرب في الخارج، في الأرجنتين، في إيطاليا، قاد إيه سي ميلان، وهذا هو، نحن نتحدث عن دوري آخر»، وأضاف.

مع التغيير في استيلاء فريق الأوروغواي، فازوا بانتصارين مهمين ضد باراغواي في أسونسيون (1-0) و فنزويلا في مونتيفيديو (4-1)، مما سمح لهم بالعودة للحصول على في المعركة من أجل حصة لكأس العالم. سيتم تحديد كل شيء في الأيام القليلة القادمة.

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