بيرو ضد أوروغواي: سيتم تثبيت 3 شاشات عملاقة في حلبة المياه السحرية لمشاهدة المباراة

مما لا شك فيه أن بيرو ضد الأوروغواي ستكون لقاء بالغ الأهمية في تطلعات المنتخب الوطني للتأهل مباشرة لكأس العالم قطر 2022، شيء يعرفه عشاق اللون الأبيض والأحمر الذين يتطلعون إلى مشاهدة بث المباراة التي ستلعب في مونتيفيديو. لذلك، يوم الخميس 24 مارس، سيقام مهرجان المعجبين البيروفي في حلبة المياه السحرية، حيث سيتم بث اللعبة مباشرة وعلى ثلاث شاشات عملاقة.

أعلنت بلدية العاصمة ليما أن المشجعين سيكونون قادرين على الحضور من الساعة 2 إلى 10 مساءً، وكمقدمة للبث سيكون هناك عرض موسيقي ورسوم متحركة، بالإضافة إلى سحب للقمصان الموقعة من قبل لاعبي المنتخب الوطني.

ستقع الشاشات العملاقة الثلاث حيث يمكنك رؤية بيرو ضد أوروغواي في منطقة Tangüis. مدخل المشاة من خلال البوابة 3A؛ في حين أن مدخل السيارة من خلال البوابة 5A.

كما أشاروا إلى أن الحاضرين سيكونون قادرين على الاستمتاع بألعاب مختلفة، مثل «القفز مثل الكابي» و «شبكة كرة القدم» و «تجمع كرة القدم» و «هدف المروحة» وغيرها.

دخول مجاني إلى نوادي ZONAL

من ناحية أخرى، سيقام حفل المعجبين البيروفي أيضًا في أحد عشر ناديًا منطقًا، حيث سيتمكن الأشخاص الذين يرتدون القميص الأبيض والأحمر من الدخول مجانًا يوم الخميس 24 مارس والثلاثاء 29 مارس.

يمكن للحاضرين لعب لعبة في الألواح الرياضية، وإعداد غداء لذيذ في مناطق الشواء، وركوب الخيل أو القارب في البحيرات، وزيارة الحيوانات في المزارع الصغيرة وحدائق الحيوان الصغيرة، من بين أمور أخرى، اعتمادا على المكان. ساعات العمل هي 6:45 صباحًا حتى 6 مساءً

تجدر الإشارة إلى أن 24 مارس هذا هو أيضًا يوم الخميس من Paws، حتى يتمكنوا من القدوم مع حيواناتهم الأليفة للنزهة في الهواء النقي.

تاريخ 17 من التصفيات في أمريكا الجنوبية:

24 مارس (بتوقيت بيرو)

- 18:30 مساءً، أوروغواي ضد بيرو

ملعب سينتيناريو، مونتيفيديو

- 18:30 مساءً، كولومبيا مقابل بوليفيا

ملعب متروبوليتان، بارانكويلا

- 18:30 مساءً، البرازيل ضد تشيلي (ريو دي جانيرو)

ملعب أرينا فونتي نوفا، سلفادور

- 18:30 مساءً، باراغواي ضد الإكوادور

ملعب أنطونيو أراندا، سيوداد ديل إستي

25 مارس

- الساعة 18:30 مساءً الأرجنتين ضد فنزويلا

استاد مونيمنتال، بوينس آيرس

المباريات الأخيرة بين بيرو وأوروغواي للتصفيات

هكذا فعل فريقنا في المباريات الأخيرة ضد Charrúas:

كأس العالم قطر 2022: بيرو 1-1 أوروجواي

كأس العالم روسيا 2018: بيرو 2-1 أوروغواي

كأس العالم روسيا 2018: أوروجواي 1-0 بيرو

كأس العالم البرازيل 2014: بيرو 1-2 أوروجواي

كأس العالم البرازيل 2014: أوروجواي 4-2 بيرو

كأس العالم أسبانيا 2010: بيرو 1-0 أوروجواي

كأس العالم إسبانيا 2010: أوروجواي 6-0 بيرو

كأس العالم ألمانيا 2006: بيرو 0-0 أوروجواي

كأس العالم ألمانيا 2006: أوروجواي 1-3 بيرو

كأس العالم بين كوريا واليابان 2002: بيرو 0-2 أوروجواي

الحادي عشر الذي جربته GARECA في بيرو

بيدرو غاليس في المرمى؛ لويس أدفينكولا، كريستيان راموس، ألكسندر كالينز، ميغيل تراوكو في الدفاع؛ ريناتو تابيا، يوشيمار يوتون وسيرجيو بينيا في عجلة القيادة؛ سيكون المضربون كريستيان كويفا، أندريه كاريو وجيانلوكا لابادولا. كان هذا هو الحادي عشر الذي أرسله ريكاردو غاريكا صباح يوم الثلاثاء 22 مارس.

كان الشك كارلوس زامبرانو أو المدافع المركزي عن أليانزا ليما، لكن «القيصر» أظهر انزعاجًا ومدربًا متمايزًا. المدافع لديه ألم في فخذه من ضربة عانى منها في السوبر الكلاسيكية ضد ريفر بلايت يوم الأحد الماضي.

استمر في القراءة