شعب إسبانيا يفتحون الأبواب أمام اللاجئين الأوكرانيين

غيسونا, إسبانيا (أسوشيتد برس) - في حين أن الملايين من الأوكرانيين الذين يهربون من القنابل والرصاص على أراضيهم يبحثون عن اللجوء إلى أوروبا الغربية, أماكن قليلة يشعرون بأنهم مرحب بهم كما هو الحال في بلدة إسبانية داخلية تعرف باسم «أوكرانيا الصغيرة».

بالفعل قبل غزو الدبابات الروسية أوكرانيا الشهر الماضي، واحد من كل سبعة من سكان غيسونا كان له جذور أوكرانية.

زاد عدد سكان غيسونا بأكثر من الضعف ليصل إلى 7500 نسمة، وجذبوا العديد من الأجانب، بما في ذلك الأوكرانيين، بعد أن افتتح سوبر ماركت مركزًا للتوزيع في المنطقة قبل عقدين من الزمن.

وقد غادر أكثر من 3.5 مليون شخص أوكرانيا بالفعل منذ الغزو الروسي. يجد اللاجئون مأوى في مجتمعات صغيرة في جميع أنحاء أوروبا حيث يعيش الأصدقاء والعائلة.

في غيسونا، لا يبقى اللاجئون مع الأقارب فقط. يقف جميع السكان متضامنين معهم ويحاولان مساعدتهم.

ميغيل جوليا، تاجر محلي، كان لديه شقة فارغة للبيع في القرية. ويقول إن لديه العديد من الأصدقاء الأوكرانيين وأنه عندما طلب منه ابن عم عائلة لاجئة أوكرانية المساعدة، سمح لهم بالبقاء في الشقة حتى يتمكنوا من العودة إلى بلدهم.

قالت جوليا: «نحن نواجه وقتًا عصيبًا، وقتًا عصيبًا، ونرى الطريقة التي يأتون بها والقصص التي يروونها».

تشغل شقتها الآن ألونا هريكون، وهي خياطة تبلغ من العمر 44 عامًا من كييف وابنتها المراهقة وابنها الصغير.

«بقي زوجي في كييف. ويقود سيارة اسعاف وينقل الجرحى والمرضى خلال الغزو». «أنا فخور جدًا بكوني أوكرانيًا».

لقد ولت أيضًا والدة وجدة Hrykun. لم يكن أي منهم لائقًا بدنيًا للقيام برحلة تبلغ مساحتها 2500 كيلومتر (1500 ميل) من أحد طرفي أوروبا إلى الطرف الآخر.

تسعى السلطات في غيسونا، الواقعة في شمال شرق إسبانيا، في كاتالونيا، إلى منع ظهور الأحياء اليهودية ومساعدة العمال الأجانب على الاندماج في المجتمع.

العديد من نوافذ وشرفات مباني القرية، بما في ذلك البلدية، تحمل العلم الأوكراني والملصقات المناهضة للحرب.

وصل أكثر من 200 لاجئ أوكراني إلى غيسونا حتى الآن، وهو جزء من 25,000 التي تلقتها إسبانيا.

«لديهم دعمنا الكامل. وقالت ماريا أنجيليس لوبيز، وهي متقاعدة تبلغ من العمر 67 عامًا، إنهم يشعرون بالحماية». «نحاول جميعًا مساعدتهم ومرافقتهم. لإظهار التضامن معهم».

منذ بداية الحرب، يعمل العشرات من السكان المحليين واللاجئين في مستودع في غيسونا، لتعبئة المواد الغذائية والأدوية والملابس والبطانيات والألعاب لإرسالها إلى أوكرانيا.

ومن بين المتطوعين ألينا سلوبوديانيوك، التي وصلت إلى المدينة قبل ثلاث سنوات مع أطفالها المراهقين، مكسيم ويانا.

كانوا يعيشون في مدينة دنيبرو الصناعية في أوكرانيا، حيث كانت مديرة تنفيذية للعلاقات العامة في أحد البنوك الكبرى. إنها مطلقة. زوجها السابق رجل عسكري.

معظم أفراد أسرته، بما في ذلك والديه وأخ وأخته، أقاموا في أوكرانيا. يقول إنه على اتصال بهم كل يوم، وأن العائلة اختارت البقاء على أمل أن تنتهي الحرب قريبًا.

وقال سلوبوديانيوك «لم يكن قرارا سهلا لأنني أحب بلدي، وأنا أحب ذلك كثيرا». «لكنني أخشى ما يمكن أن يحدث لأطفالي.»

كانت الحكومة الإسبانية واحدة من أوائل الحكومات في أوروبا التي حشدت للتعامل مع موجة اللاجئين الأوكرانيين. ومن بين التدابير المؤقتة التي اتخذت منحهم الإقامة المؤقتة وتصاريح العمل في غضون 24 ساعة.

يتمتع اللاجئون بإمكانية الوصول إلى خدمات الصحة العامة، وخصومات على الأدوية والتعليم المجاني، من بين مزايا أخرى.

عاش حوالي 115,000 أوكراني في إسبانيا العام الماضي، وفقًا لتعداد عام 2021.

التواصل بين الأوكرانيين يسهل نقلهم إلى أجزاء أخرى من أوروبا. في قرية في Apennines الإيطالية، على بعد ساعة بالسيارة من روما، تمكن اثنان من الأوكرانيين الذين هربوا مع أطفالهما من الاستقرار بفضل الروابط العائلية وزوجين من المنطقة.

هربت تانيا، 30 عاما، وكاتيا، 33 عاما، من لفيف قبل أيام قليلة من اندلاع الحرب، تاركين أزواجهن وراءهم. هم ابنة وزوجة هالينا، وهي أوكرانية مقرها في قرية بلمونتي سابينو الإيطالية.

كانت هالينا ترعى حماة صاحب فندق، الذي يضم الآن المرأتين وأطفالهما.

«نحن سعداء للغاية. إن الإيطاليين لديهم قلب كبير»، قالت تانيا.

وطلبت النساء عدم الكشف عن أسمائهن الكاملة خوفا من الانتقام ضد أسرهن في بلدهن.

___

تعاون باري هاتون في هذا المكتب من لشبونة.