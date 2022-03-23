أبلغت باراغواي عن ثلاث وفيات من جائحة كوفيد -19

سجلت أسونسيون، 23 مارس باراغواي 3 وفيات بسبب كوفيد-19 و 110 إصابة يوم الأربعاء، وفقًا للتقرير اليومي لوزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية. من بين 1,829 عينة تم تحليلها، كانت 110 إيجابية. وبهذه الطريقة، ارتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة منذ تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد -19 في البلاد في 7 مارس 2020، إلى 647,538. حتى الآن، فقد 18606 شخص حياتهم نتيجة لهذا المرض. أعلنت حكومة باراغواي في 22 فبراير أن المرسوم الذي يضع قيودًا لاحتواء انتشار الفيروس قد تم رفعه ولن يتم تمديده، نظرًا لانخفاض عدد الإصابات والوفيات. ومع ذلك، فإن شرط ارتداء قناع في الداخل وتقديم بطاقة التطعيم لدخول البلاد سيظل ساريًا. في الأسابيع الأخيرة، انخفضت إحصاءات الوفيات والإصابات الناجمة عن المرض بشكل مطرد بعد أن واجهت البلاد «الموجة الثالثة» من الوباء، المنسوبة إلى متغير omicron. في 10 يناير، عدلت باراغواي متطلبات الدخول الخاصة بها من خلال طلب اختبار PCR سلبي لجميع الأجانب الذين يرغبون في الدخول، باستثناء أولئك الذين يأتون من ميركوسور (كتلة تشمل أيضًا الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي) والدول المجاورة. بالإضافة إلى ذلك، فإن شهادة التطعيم الكاملة مطلوبة لجميع الزوار، باستثناء أولئك الذين يعيشون في المدن الحدودية.