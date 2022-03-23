الفلسطينيون من غزة يغيرون دراستهم للعمل في إسرائيل

عندما حصل حسين على تصريح للذهاب للعمل في إسرائيل، لم يتردد هذا الفلسطيني من غزة لثانية واحدة في مقاطعة الدراسات الباهظة الثمن التي كان على وشك الانتهاء منها من أجل كسب لقمة العيش في النهاية.

يقول الشاب الذي كان يسعى للحصول على درجة الماجستير في العلاقات العامة في الأراضي الفلسطينية الفقيرة أن القدرة على العمل خارج هذا الجيب الذي حجرته إسرائيل منذ عام 2007 هو كما لو أن «أبواب الجنة كانت تفتح أمامي».

ويضيف هذا الأب لثلاثة أطفال، الذي يفضل إخفاء لقبه لأنه يشعر، مثل الآخرين، بالخجل من الاضطرار إلى أخذ وظائف صغيرة في إسرائيل لكسب لقمة العيش، «لم أعمل منذ سنوات ولدي 3,500 دولار في الديون لدفع تكاليف دراستي».

بعد مغادرته الفصول الدراسية للجامعة في مدينة غزة قبل بضعة أشهر، حسين هو رجل توصيل في يافا، وهو حي في تل أبيب. بالنسبة له، هذه الوظيفة هي فرصة لتحسين دخل عائلته، وفي وقت لاحق، لاستئناف دراسته.

فقطاع غزة، وهو إقليم صغير يهز عدد سكانها أكثر من مليوني نسمة بسبب الحروب، يبلغ معدل الفقر نحو 60 في المائة، ويبلغ معدل البطالة المتوطنة نحو 50 في المائة.

يبلغ نصيب الفرد من الدخل حوالي 1,400 دولار سنويًا، وفقًا للبيانات الرسمية.

محمود, 40, تم التعاقد معه في مطعم في هرتسليا, بلدة ساحلية شمال تل أبيب, بعد سنوات من العمل في المنظمات الدولية في غزة, التي هي على وجه التحديد من بين أصحاب العمل الأكثر رغبة بسبب أجورهم المرتفعة.

- ريبيرتورا -

شهادته في العمل الاجتماعي لا فائدة له في المؤسسة التي يعمل فيها الآن.

ولكن من خلال القيام بالعديد من الساعات الإضافية، يمكن لهذا الأب لثلاثة أطفال أن يكسب ما يصل إلى 550 شيكل (170 دولارًا) يوميًا، بالإضافة إلى تغطية الطعام والإقامة، وهي أرقام بعيدة عن معايير غزة.

في إسرائيل، يكسب غالبية العاملين في غزة ما بين 250 و 700 شيكل (78 و 218 دولار) في الزراعة والبناء، وهو أكثر بكثير مما يكسبونه في القطاع، على الرغم من عدم وجود ضمان اجتماعي.

منذ الحصار الإسرائيلي على غزة، وبمجرد أن استولت حركة حماس الإسلامية على قطاع غزة، «لم تعد هناك فرص عمل»، يأسف محمود.

قبل عام 2007 والحصار الإسرائيلي، كان حوالي 120ألف من غزة يعملون في إسرائيل.

في عام 2019، استأنفت إسرائيل منح تصاريح للرجال المتزوجين الذين تزيد أعمارهم عن 26 عامًا والذين يستوفون معايير أمان معينة.

في الأشهر الأخيرة، وبعد ما يقرب من عام ونصف من إغلاق معبر إيريز الحدودي في شمال غزة بسبب فيروس كورونا، أصدرت السلطات الإسرائيلية 12ألف تصريح، تدوم معظم ستة أشهر قابلة للتجديد.

ومنذ ذلك الحين، كان موقف السيارات في معبر سيطرة إيريز، بين غزة وإسرائيل، مليئًا بسيارات الأجرة والحافلات الصغيرة التي تنتظرهم.

- بدون حماية اجتماعية -

ويقول رئيس نقابة عمال غزة سامي العامسي إن إسرائيل يمكن أن تمنح تصاريح لمزيد من الفلسطينيين في هذا الجيب في المستقبل القريب. على الرغم من أنه يرى أن هذا خبر جيد، إلا أنه يدعو أيضًا إلى ضمان الحماية الاجتماعية في العقود.

في الوقت الحالي، يتم تغطية سكان غزة فقط للحوادث إذا وافق صاحب العمل على دفع التأمين، وهو أمر نادر الحدوث، كما تقول المنظمة الإسرائيلية Kav LaOved، التي تساعد هذه المجموعة.

و قبل بضعة أسابيع, أصيب أحد سكان غازاتي بسيارة أثناء و ظيفته في إسرائيل. لكن «عائلته لم تتلق أي تعويض»، يأسف العامسي.

لكن هذا لا يخيف أدهام، وهو رجل يبلغ من العمر 35 عامًا حاصل على ثلاث دبلومات في الصحة العامة وعلوم الكمبيوتر. يقول: «ليس لدي أي مطالب، يمكنني العمل في مطعم أو سوبر ماركت أو مصنع».

كما لا يشك أبو عدي، الذي تقدم مؤخراً بطلب للحصول على تصريح.

يقول هذا المصور الصحفي البالغ من العمر 38 عامًا، والذي يفضل الترشح تحت اسم مستعار: «لقد عملت لمدة 15 عامًا كصحفي مستقل». ويضيف: «لكنني لا أحصل على دخل لائق إلا عندما تكون هناك حرب».

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