جوائز الأوسكار 2022: ما هي أكثر الأفلام جائزة في السينما

في يوم الأحد 27 مارس، ستقام النسخة 94 من حفل توزيع جوائز الأوسكار. يتم تنظيم الحفل من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة وسيقام في مسرح دولبي في لوس أنجلوس. في البداية، كان من المقرر عقد الحفل في 27 فبراير، ومع ذلك، بسبب الزيادة في حالات COVID-19 التي حدثت في بداية العام، تقرر تأجيله حتى هذا الشهر.

من المعروف أن هذه الجوائز تعتبر نوعًا من القضيب عندما يتعلق الأمر بجودة الأفلام، حيث يسترشد معظم المشاهدين بالترشيحات أو الجوائز التي فاز بها الفيلم من أجل اعتباره جيدًا أو التوصية به لشخص لم يره.

لذلك، نخبرك بالأفلام التي فازت بأكبر عدد من جوائز الأوسكار في التاريخ. ربما تكون قد شاهدت بالفعل بعض هذه الأشرطة أو سيتم تشجيعك على مشاهدتها بعد معرفة عدد الجوائز التي فازوا بها.

الأفلام الأكثر جائزة في السينما

حتى الآن، هناك ثلاثة أفلام تأخذ لقب أكثر الأفلام جائزة في التاريخ، حيث لم يتمكن أي فيلم آخر من الفوز بنفس العدد من الجوائز في ليلة واحدة، وهي: بن هور (1959)، تيتانيك (1997) و سيد الخواتم: عودة الملك (2003)، فاز كل فيلم بما مجموعه 11 تمثال صغير.

بن هور (1959) - 11 أوسكار

يحكي هذا الفيلم قصة يهوذا بن هور، الذي لعبه الممثل تشارلز هيستون، الذي كان ابن عائلة نبيلة في القدس دخلت في صراع مع روما عندما اتهم بتهديد حياة الحاكم الروماني.

كان ويليام ويدر هو الذي أخرج الفيلم الذي كاد أن يسجل في التاريخ باعتباره الفيلم الذي حصل على أكبر عدد من الجوائز وفاز بالتماثيل في جميع الفئات التي تم ترشيحه لها. الفئة الوحيدة التي لم يفز بها هي فئة «أفضل سيناريو». بنفس الطريقة، تعتبر واحدة من كلاسيكيات السينما وواحدة من أفضل الأفلام في القرن العشرين.

فاز بالفئات: أفضل فيلم، أفضل اتجاه، أفضل ممثل، أفضل ممثل داعم، تصميم زي، صوت، تحرير، تصوير، اتجاه فني، موسيقى تصويرية ومؤثرات خاصة.

(الصورة: الأرشيف)

تيتانيك (1997) - 11 أوسكار

جيمس كاميرون هو مخرج هذا الفيلم وهو أيضًا أحد أكثر الأفلام الممنوحة في حفل توزيع جوائز الأوسكار على مر السنين، ولكن بدون شك مع تيتانيك حطم الأرقام القياسية، لأنه ليس فقط أحد أكثر الأفلام الحائزة على جوائز، ولكنه أيضًا أحد أكثر الأفلام ترشيحًا في التاريخ بإجمالي 14 فئة.

تشتهر Titanic أيضًا في جميع أنحاء العالم بكونها واحدة من الأفلام التي حققت أكثر من غيرها في شباك التذاكر في العرض الأول لها. أصبح الفيلم الرومانسي الذي يقام على المحيط الأطلسي الشهير كلاسيكيًا لا يزال يتمتع به الصغار والكبار على الرغم من حقيقة أن أكثر من 20 عامًا قد مرت منذ عرضه الأول.

فاز بالتمثال في الفئات: أفضل فيلم، أفضل اتجاه، اتجاه فني، تصوير، أزياء، صوت، تحرير، أغنية، موسيقى تصويرية، تحرير الصوت والمؤثرات البصرية.

(الصورة: الأرشيف)

سيد الخواتم: عودة الملك (2003) - 11 حفل توزيع جوائز الأوسكار

كانت هذه هي الدفعة الأخيرة من ثلاثية الخيال وأيضًا تلك التي تمكنت من الاعتراف بها كواحدة من أفضل الأفلام تصنيفًا في التاريخ. بالإضافة إلى ذلك، إنه الفيلم الخيالي الوحيد الذي تمكن من الفوز في فئة «أفضل صورة».

الفيلم عبارة عن تعديل لأعمال J.R.R. Tokien من إخراج بيتر جاكسون ويعتبر أحد الأفلام التي لا تتقدم في العمر على الرغم من مرور السنين.

حصلت على الجائزة في الفئات: أفضل فيلم، أفضل اتجاه، أفضل سيناريو تكييفها، موسيقى تصويرية، أغنية أصلية، صوت، مؤثرات بصرية، اتجاه فني، مكياج، أزياء وتحرير.

(الصورة: الأرشيف)

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