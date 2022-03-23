أوربان يطلب من بروكسل رفع الحصار عن الأموال لمساعدة اللاجئين

بودابست, 23 مارس المجر حثت المفوضية الأوروبية (EC) على رفع الحصار عن أموال التعافي بعد الجائحة المفروضة على بودابست بسبب الانجراف الاستبدادي, من أجل استخدام هذه الأموال لمساعدة اللاجئين من أوكرانيا. في رسالة بعث بها إلى رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، يذكر رئيس وزراء المجر، القومي المتطرف فيكتور أوربان، أن حوالي 450 ألف لاجئ أوكراني وصلوا حتى الآن إلى بلاده منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. كتب أوربان في الرسالة المؤرخة 18 مارس والتي نشرتها اليوم البوابة الاقتصادية Pénzcentrum أن المجر «تطلب فقط الوصول الفعال في أقرب وقت ممكن إلى الأموال المخصصة لها». من بين 800 مليار يورو لآلية التعافي والمرونة، صندوق المجتمع للتعافي من أزمة فيروس كورونا، يحق له المجر الحصول على 7 مليارات يورو. لكن هذه الأموال محظورة طالما أن حكومة أوربان لا تتراجع عن انتهاكاتها للمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، مثل حرية الصحافة وحقوق الأقليات، وخاصة مجتمع LBTB+. وهنغاريا، التي تستعد للانتخابات التشريعية في 3 نيسان/أبريل، لديها عدة ملفات افتتحتها بروكسل لاعتبار أن هذه المشاكل وغيرها تقوض سيادة القانون. حذرت بروكسل في نهاية عام 2021 من أنه من غير المرجح أن تتمكن مؤقتًا من اعتماد خطط التعافي لدول مثل المجر وبولندا، التي لديها ملفات مفتوحة في بروكسل بسبب مشاكل تتعلق باحترام سيادة القانون. وقد توقفت المفاوضات في العام الماضي بسبب جملة أمور منها انعدام الشفافية في نظام المناقصات ومخاطر الفساد في هنغاريا، على الرغم من أن أيا من الطرفين لم يؤكد ذلك رسميا. وطلب أوربان في رسالته جعل تخصيص الأموال أكثر مرونة حتى يتمكن من استخدامها في أزمة اللاجئين الحالية. «الحرب في أوكرانيا هي تحد غير مسبوق» للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. يقول رئيس الوزراء: «في حالة أزمة كهذه، من المهم الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي والمسؤولية المشتركة». في حين أن الرد من بروكسل غير معروف، تقول الصحيفة الرقمية 444.hu، استنادًا إلى مصادر مجهولة، أن الاتحاد الأوروبي سيوافق فقط على جزء من أموال الاسترداد المستخدمة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، والذي في حالة المجر أكثر من 90٪. رئيس مللي متر/ور/مم