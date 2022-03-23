نيوزيلندا ترتاح الطبيعة الإلزامية للقاح covid-19

سيدني (أستراليا)، 23 مارس نيوزيلندا ستسحب من الشهر المقبل اللقاحات الإلزامية ضد covid-19، مع استثناءات معينة، من بين تدابير الاسترخاء الأخرى التي تستجيب لانخفاض العدوى مع متغير omicron، أعلن رئيس الوزراء، جاسيندا يوم الأربعاء أرديرن. منذ 5 أبريل، لن يُطلب من العاملين في قطاع التعليم والقوات المسلحة والشرطة التطعيم، في حين لن يضطر السكان إلى تقديم شهادات التطعيم الخاصة بهم ضد covid-19 من ذلك التاريخ للوصول إلى المطاعم والمقاهي والشركات الأخرى. لن تكون اللقاحات إلزامية إلا للعاملين الصحيين ودور رعاية المسنين والسجون والعاملين في مراقبة الحدود، وفقًا لـ Ardern في بيان. رفعت نيوزيلندا أيضًا الاستخدام الإلزامي للأقنعة في الهواء الطلق، وألغت القيود المفروضة على الحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين يجتمعون في الهواء الطلق، بالإضافة إلى تحديد أن السعة القصوى في الأماكن الداخلية ستكون 200، بدلاً من 100، وأن رموز الاستجابة السريعة اختيارية للأعمال. سيحافظ رئيس حكومة حزب العمل، الذي فرض واحدة من أكثر السياسات صرامة في العالم ضد Covid-19 مع فرض قيود صارمة وإغلاق الحدود، على نظام الإنذار والإدارة الصحية، على غرار إشارات المرور. «تظهر الأدلة أننا نخرج من ذروة omicron. وقال أرديرن في البيان إن الحالات في أوكلاند (المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في نيوزيلندا) تنخفض بشكل كبير ومن المتوقع حدوث انخفاض وطني في أوائل أبريل»، مبررًا تخفيف الإجراءات ضد الوباء. أبلغت دولة المحيط، التي تم الإشادة بحكومتها لإدارتها الأولية لـ covid-19، يوم الأربعاء 20،130 إصابة، حيث تراكمت ما لا يقل عن 538,39 إصابة و 184 حالة وفاة منذ بداية الوباء، على الرغم من أن الخبراء الذين استشهد بهم Ardern يعتبرون أن الرقم الحقيقي هو على الأرجح حوالي 1.7 مليون. كانت نيوزيلندا، التي سجلت أقل من مائة حالة يومية من covid-19 في يناير وقامت بتطعيم 96 في المائة من السكان المستهدفين بجرعتين، مسرحًا بين فبراير وأوائل مارس لاحتجاج مضاد للقاح أمام برلمان ويلينغتون. في منتصف هذا الشهر، أعلنت حكومة نيوزيلندا تقدم إعادة فتح حدودها على مراحل للسياح من البلدان الخالية من التأشيرات من مايو إلى أكتوبر.