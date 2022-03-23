سوف يغني Mijares النشيد الوطني في المكسيك مقابل الولايات المتحدة الأمريكية

يتم بالفعل إعداد الاستعدادات لليوم الأخير من Concacaf Octagonal ويتم الكشف عن التفاصيل شيئًا فشيئًا للجماهير. سيستضيف المنتخب الوطني المكسيكي نظيره الأمريكي في واحدة من أهم المباريات لدخوله إلى كأس العالم قطر 2022.

وسيكون أحد الضيوف في هذا الحدث مانويل ميجاريس. سيكون المغني المكسيكي مسؤولاً عن غناء النشيد الوطني قبل المباراة. من خلال الشبكات الاجتماعية، شارك Tri مع المعجبين المفاجأة بأن مترجم Si me سيكون مسؤولاً عن البطولة في مرتبة الشرف الوطنية في ملعب أزتيكا.

تم الإعلان عن ذلك من قبل فريق Aztec:

سوف يغني مانويل ميجاريس النشيد في مباراة المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية (الصورة: Twitter/ @miseleccionmx)





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