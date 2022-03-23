«المكسيك ستعاقب ديكتاتوريات روسيا وكوبا وفنزويلا»: وعد ليلي تيليز الجديد

انتقد ليلي تيليز، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العمل الوطني (PAN)، مرة أخرى الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، وحذرت منه أن فترة السنوات الست المقبلة ستتخذ تدابير قمعية ضد حكومات فنزويلا وكوبا وروسيا - وهذا، على افتراض أن أحد أعضاء المعارضة سينتصر في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وبهذه الطريقة، قال على حسابه على تويتر، سيتم اتباع مثال البلدان ذات «سيادة القانون والحرية»، مثل كندا. كما أيد الالتزام بإزالة «الليبيروس» من السلطة، مشيرا إلى أولئك الذين يدعمون الرئيس التنفيذي، الذي أعرب عن اتفاقه مع الحكومات التي أطلق عليها تيليز «الديكتاتوريات».

جاء نطق la blanquiazul بعد أن توقع أندريس مانويل إحدى تغريداته التي وعد فيها بعمل الجديد مطار الواقع المكسيك الدولي (NAIM) الذي كان من المقرر أن يتم بناؤه على بحيرة تكسكوكو.

(الصورة: لقطة شاشة)

في منشور 22 مارس، وعد الصحفي أيضًا بأن الوجهة الأولى لرحلة NAIM الأولى ستكون كندا «كرمز للتطلع إلى بلد آمن». لهذا، رد لوبيز أوبرادور بابتسامة على وجهه:

«مع كل الاحترام الواجب للكنديين، مثل المكسيك لا يوجد اثنان».

و هذا, بطريقة الرد الذي أصدره التاباسكينيو على الهجمات التي تلقتها حكومته بعد إعلان بحيرة تكسكوكو منطقة محمية طبيعية - كما تقرر في المشاورة التي صوتت أيضا لصالح بناء فيليبي أنغيليس (AIFA).

وتجدر الإشارة إلى أنه، قبل وقت قصير من دخول فترة ست سنوات مورينيستا، جرت عملية ديمقراطية غير ملزمة أسفرت عن أغلبية الأصوات التي تهدف إلى بناء مدارجين في سانتا لوسيا، لاستكمال عمل منظمة مكسيكو سيتي الدولية. المطار (AICM).

(الصورة: رويترز/رئاسة المكسيك)

من جانبها، أشارت تغريدة 23 مارس إلى الموقف الذي أعربت عنه AMLO - أو أظهرته - في مواجهة المواقف التي تنطوي على تلك البلدان، مثل غزو روسيا لأوكرانيا.

والحقيقة هي أن الحكومة المكسيكية، مثل أندريس مانويل، كانت مترددة في إدانة دخول الجيش الروسي إلى الأراضي الأوكرانية؛ وهو قرار بعد ذلك بوقت قصير تم تصحيحه من قبل المستشار، مارسيلو إبرارد، الذي دعا بالمثل إلى وقف العمليات العسكرية من قبل قوات روسيا اتحاد.

ولكن، حتى مع إدانة Tabasqueño ورفض «أي نوع من الغزو»، نفى لوبيز أوبرادور أن المكسيك تطبق عقوبات ضد روسيا، كما فعلت الدول والشركات وحتى المنظمات الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر أن تنفيذ هذه السياسات ليس من مسؤولية الحكومة المكسيكية، لأنه قال إن أفضل طريقة للتعاون في النزاع هي من خلال «تعزيز الحوار» وليس «بالوقوع في دائرة الضوء».

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