تعود اتفاقية المكسيك المصرفية بعد covid لمعالجة الأزمات الجديدة

مكسيكو سيتي, 23 مارس المؤتمر السنوي لجمعية البنوك المكسيكية (ABM) يعود شخصيًا إلى أكابولكو بعد أزمة الوباء, ولكن في ظل التحديات الجديدة, مثل الغزو الروسي لأوكرانيا, أعلى تضخم في البلاد في 20 سنوات وبيع سيتي بانامكس. ستجمع الاتفاقية المصرفية رقم 85 يومي الخميس والجمعة ما يقرب من 50 مؤسسة من أعلى القطاع المالي في مقرها التقليدي في أكابولكو، حيث ستقوم سلطات مثل الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور والمحافظ الجديد لبنك المكسيك فيكتوريا رودريغيز أيضًا. حضور. أعلن دانيال بيكر، الذي تولى رئاسة ABM قبل عام، على شبكاته الرسمية: «كل شيء جاهز لاستقبال شخصيا وتقريبا البنوك والسلطات ووسائل الإعلام والطلاب والجمهور للاستماع إلى الرسائل الهامة لهذه الاتفاقية المصرفية الخامسة والثمانين». التغلب على الوباء؟ سلطت اتفاقية ABM الضوء في 12 و 13 مارس 2020، عندما أصبحت واحدة من آخر الأحداث الضخمة في بداية الوباء وسط الأيام السوداء للبيزو المكسيكي والبورصة المكسيكية (BMV). في ذلك العام، تركت الأزمة المكسيك مع انكماش تاريخي بنسبة 8.2٪ في الناتج المحلي الإجمالي، والذي انتعش 4.8٪ فقط في عام 2021، أقل من نظيراتها في أمريكا اللاتينية وتوقعات الحكومة بنسبة 6٪. بحلول عام 2022، خفض القطاع الخاص توقعاته إلى نمو 2٪، وفقًا لآخر مسح أجرته Banco de México، لكن بيكر دافع عن «الدور الأساسي» للخدمات المصرفية الخاصة في الانتعاش الاقتصادي. «البنوك تنمو بشكل عام ضعف الناتج المحلي الإجمالي ويمكن أن تساعد ما بين 0.5٪ و 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي. بعبارة أخرى، في الأعمال المصرفية، نسعى جاهدين ونقوم بعملنا بمسؤولية ودون ارتكاب أخطاء»، قال بيكر في محادثة مع بنك Banorte يوم الأربعاء. الحرب في أوكرانيا والتضخم كما اعترف بيكر بأنه «تحديات إلى الأمام» «صراع الحرب» في أوكرانيا و «صدمات العرض التي ولدها التضخم». ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 7.28٪ في فبراير، لذلك لا يزال عند أعلى مستوياته لمدة عقدين، في مواجهة المخاوف من غزو روسيا الذي أدى إلى إبطاء زيادة الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، قال بيكر يوم الأربعاء إن «الزيادة في سعر برميل النفط مستمرة مرة أخرى، والتي ترتفع اليوم بنسبة 4٪ تقريبًا، مما يخلق عصبية من أن التضخم سيستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا». بيع سيتي بانامكس كما ستجتمع القيادة المصرفية المكسيكية وسط الصراع المتزايد بشأن الاستحواذ على البنك الوطني المكسيكي (Banamex) بعد أن أعلنت مجموعة سيتي جروب الأمريكية عن بيعها في يناير الماضي. اعلن كارلوس هانك رئيس بانورتى احد اكبر البنوك ذات الاصل المكسيكى يوم الثلاثاء انه يدرس شراء بانامكس ودعا رجال الاعمال والجمهور المكسيكى الى الاستفادة من «هذه الفرصة التاريخية لتعزيز البنوك الوطنية». ردد البنك بيان لوبيز أوبرادور، الذي دعا في يناير إلى «بانامكس للعودة إلى المكسيك» من خلال التعبير عن تفضيله لمشتر مكسيكي، مثل كارلوس سليم من غروبو إنبورسا، ريكاردو ساليناس بليغو من بانكو أزتيكا وهانك من بانورتي نفسه.