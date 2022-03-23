خريطة انتخابات 2022 في تاماوليباس: ما هو على المحك

ستجدد تاماوليباس، مثل خمس ولايات أخرى، فترة حكمها في 5 يونيو؛ بعد الكثير من الانتقادات، بالإضافة إلى عمليات الخروج على القانون التي خضع لها الرئيس المحلي الحالي، فرانسيسكو غارسيا كابيزا دي فاكا، العام الماضي.

يوجد مقره في المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا (INEGI)، يبلغ عدد سكان الولاية 3527,735 نسمة، منهم 2738,954 مسجلين في سجل المعهد الوطني للانتخابات (INE) على أساس قطع 31 يناير- وسيتمكنون من ممارسة حقهم في التصويت.

بالإضافة إلى ذلك، كما هو الحال في Aguascalientes، سيتم السماح بالتصويت الإلكتروني لأول مرة. لذلك، في 43 بلدية للكيان، سيتم وضع حوالي 4795 صندوقًا.

سيكونون المرشحين لحكومة تاماوليباس (صور: حكومة تاماوليباس/تويتر/ @Dr_AVillarreal/@Arturodiezgtzn)

من أجل تجديد السلطة في تاماوليباس، قرر حزب العمل الوطني (PAN) الانضمام إلى الحزب الثوري المؤسسي (PRI) وحزاب الثورة الديمقراطية (PRD) لتشكيل ائتلاف لنذهب من أجل تاماوليباس، والذي سيقوده سيزار فيراستيغي، الخدعة.

في حين أن Movimiento Ciudadano (MC) لم تغير استراتيجيتها المتمثلة في الذهاب بمفردها في الكيانات الستة التي ستجدد السلطة التنفيذية وترشح رئيس البلدية السابق لسيوداد فيكتوريا، أرتورو دياز غوتيريز، كمرشح له لهذا 2022.

وأخيرا، قررت حركة التجديد الوطني (مورينا) التحالف مع حزب العمل (PT) وحزاب البيئة الخضراء في المكسيك (PVEM) تحت اسم Juntos Hacemos Historia للبحث عن إدارة محلية أخرى من يد عضو مجلس الشيوخ، المرخص الآن، أميريكو فياريال.

قدم ماكي إستر أورتز تحديًا لترشيح أميريكو فياريال المسبق (الصور: تويتر/ @LillyTellez/@NuestrasNot)

ومع ذلك، في 16 مارس، قدم السناتور السابق ماكي إستر أورتيس دومينغيز شكوى إلى المحكمة الانتخابية لولاية تاماوليباس ( تريلتام) للطعن في انتخاب اللجنة الوطنية للصدق والعدالة (CNHJ) من مورينا، معالأخذ في الاعتبار أنه لم يتم الوفاء بجميع الحجج لانتخابات ما قبل الترشيح الواحد.

بعد بضعة أيام, قرر قضاة Tamaulipas أن Villareral Anaya لا يزال المرشح المسبق للحكومة; ومع ذلك, تم حث CNHJ على إصدار حكم جديد يشرح بالتفصيل النقاط التي تم اتخاذها لاختيار المرشح التالي.

لذلك، قبل تسجيل أميريكو فياريال كمرشح، تلتزم مورينا بتقديم حكم جديد بالانتخابات النهائية للمعهد، والتي لم يتم إعلامها للجمهور.

فاز فرانسيسكو غارسيا كابيزا دي فاكا بالفوز في عام 2016 (فن الصورة: ستيف ألين)

يخضع الكيان حاليًا لفرانسيسكو غارسيا كابيزا دي فاكا، الذي فاز بالفوز في 5 يونيو 2016 بحصوله على 721,049 صوتًا، وهو ما يمثل 50.15٪ من إجمالي الأصوات المدلى بها خلال ذلك اليوم.

بينما كان بالتازار هينوخوسا أوتشوا في المركز الثاني، ممثل التحالف من أجل خير تاماوليباس، الذي يتكون من PRI و PVEM و PANAL، الذي فاز بـ 517,619 صوتًا، وهو ما يمثل 36.03٪ من الإجمالي.

في المركز الثالث، حصل غوستافو كارديناس غوتيريز، مرشح حركة المواطنين، على 84,736 صوتًا، مما يعني 5.81٪. بينما كان في المركز الرابع، أقل بكثير، من خلال الحصول على 17،324 صوتا فقط لخورخي أوزفالدو فالديز فارغاس.

السنوات الأخيرة من ولاية فرانسيسكو غارسيا كابيزا دي فاكا لمدة ست سنوات لم تكن سهلة، بسبب الاتهامات الموجهة إليه (الصورة: كوارتوسكورو)

ومع ذلك، فإن إدارة الحاكم الثابت لم تكن بسيطة، حيث قدمت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في نهاية يونيو 2020 شكوى ضد غارسيا كابيزا دي فاكا و والدته و شقيقيه و زوجته و والد زوجته و شخصين آخرين» الذين يديرون شركتين, و احدة ريفية و أخرى عقارية, لارتكابهم جرائم مزعومة مثل الجريمة المنظمة و غسل الأموال و الفساد».

ووفقا للادعاء، كان الرئيس المحلي يفضل العائدات المزعومة من الجريمة المنظمة، لذلك لوحظ أن هناك أدلة هاتفية على أنه في حوزة وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA)، ووحدة الاستخبارات المالية (FIU)، التي ساهمت بالأدلة ضد كابيزا دي فاكا بسبب الإثراء غير المشروع و تحويل الموارد و الاحتيال الضريبي.

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