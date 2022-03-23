لويس سواريز يسلط الضوء على الصفات الدفاعية والهجومية لبيرو

مونتيفيديو، 22 مارس، مهاجم مار أوروغواي لويس سواريز، سلط الضوء يوم الثلاثاء على الصفات التي يتمتع بها المنتخب الوطني البيروفي في الدفاع والأمام، والتي ستواجه سيليست يوم الخميس في اليوم قبل الأخير من تصفيات أمريكا الجنوبية إلى كأس العالم قطر 2022. قال لاعب كرة القدم أتلتيكو دي مدريد خلال مؤتمر صحفي افتراضي: «من الواضح أننا نعرف جودة اللاعبين التي تتمتع بها بيرو في منتصف الملعب للأمام، حيث يصنعون الفرق». كما أشار إلى أن منافسه التالي يدافع بكثافة كبيرة ومع لاعبين مرتبين للغاية. لهذا السبب، أكد أن أوروغواي يجب أن تكون منتبهة للرحيل من قاع منافسه من أجل إيذائه في الأماكن التي يواجهون فيها أكبر الصعوبات. وشدد المهاجم، الذي شدد على أن سيليست يجب أن تجعل مكانتها على أرض الوطن محسوسة: «مع العلم أننا في ظروف متساوية من القدرة على التأهل، ستكون مباراة متساوية للغاية». وفي هذا الصدد، شكر الناس على بيعهم التذاكر وقال إن الوقت قد حان للاعبي كرة القدم لإعادة تلك البادرة في الملعب. هذا الثلاثاء، تدرب الفريق السماوي في فترة ما بعد الظهر بأوامر من المدرب دييغو ألونسو، الذي لم يستطع الاعتماد على لاعب الوسط ماتياس فيتشينو بعد أن كانت نتيجة اختباره إيجابية لـ covid-19. أدى هذا الوضع إلى قرار طاقم التدريب الاستشهاد بلاعبي خط الوسط فابريسيو دياز (ليفربول) ومانويل أوغارتي (سبورتي-بور)، الذين سينضمون يوم الأربعاء، وهو اليوم الذي ستعقد فيه سيليست آخر دورة تدريبية لهم. رئيس scr/rmp/سيارة (فيديو)