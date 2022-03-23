ينضم Liberal Alckmin إلى الحزب الاشتراكي ويصبح أقرب إلى لولا

انضمت برازيليا (23 عاما) الليبرالي جيرالدو الكمين إلى الحزب الاشتراكي البرازيلي (PSB) يوم الأربعاء واقترب من الرئيس السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي قد يتمكن من مرافقته في صيغة انتخابات أكتوبر المقبل. لولا، من حزب العمال (PT) والمفضل الواضح لتلك الانتخابات، لم يؤكد بعد ترشيحه للرئاسة، ولكن لا أحد ينكر ذلك ولديه بالفعل الدعم المعلن من PSB وتشكيلات أخرى من القوس التقدمي. في الواقع، عند المشاركة في الحدث، قال حاكم ولاية بيرنامبوكو، باولو كامارا، وهو معيار مهم لـ PSB، إن هذا التكوين «متحد حول ترشيح لولا» ويعتمد على ألكمين لبناء «مشروع ديمقراطي جديد» لمواجهة اليمين المتطرف للرئيس جاير بولسونارو. كما تحدث رئيس حزب العمال الترفيهي غليسي هوفمان عن وحدة القوى «الديمقراطية والشعبية»، التي مثلت لولا في الحفل وشدد على «أهمية» الخطوة التي اتخذها ألكمين «لمستقبل البرازيل»، في إشارة واضحة إلى ترشيحه المحتمل لمنصب نائب الرئيس. في المقابل، لم يذكر ألكمين هذا السر علانية، لكنه رحب بقرار PSB بدعم لولا وقال إنه «من الضروري أن يكون لديك تواضع لفهم أنه هو الشخص الذي يفسر أفضل شعور وأمل الشعب البرازيلي» و «يمثل الديمقراطية الحقيقية». يبلغ ألكمين 69 عامًا وخمسة عقود من العمر في السياسة، ركز فيه بشكل أساسي على حزب الديمقراطية الاجتماعية (PSDB)، الذي ترك في نهاية المطاف يسار الوسط حيث ولد في عام 1988، للاقتراب من المزيد من المناصب النيوليبرالية ويمين الوسط. كان مرشحا للرئاسة في عام 2006، عندما خسر أمام لولا، وعاد إلى صدارة PSDB في انتخابات 2018، التي احتل فيها المركز الرابع، بنسبة 4.76٪ من الأصوات. ومع ذلك، فإنه يحافظ على تأثير كبير في ولاية ساو باولو، أكبر مجمع انتخابي في البلاد والذي كان حاكمًا له بين عامي 2001 و 2006 ثم بين عامي 2011 و 2018. خلال حياته السياسية، كان أحد أعظم خصوم لولا، والذي يختلف عنه في رؤيته الاقتصادية وأيضًا في افتقاره المطلق للكاريزما، مما أكسبه لقب «آيس كريم chuchú»، وهي فاكهة استوائية لا طعم لها معروفة في بعض دول أمريكا اللاتينية باسم chayota. في ديسمبر الماضي، استقال من PSDB، وسط مفاوضات مع لولا التي أشارت بالفعل إلى احتمال أن يكون مرشحه لمنصب نائب الرئيس في أكتوبر المقبل، كنوع من «ضمان» الاعتدال الاقتصادي في مواجهة الأسواق المالية. رغبة لولا، ومع ذلك، تجد مقاومة في أقصى الأجنحة اليسرى من PT، والتي تدفع لمرشح لمنصب نائب الرئيس أكثر تحديدا مع التقدمية ولا ننسى أن Alckmin دعم في عام 2016 العملية التي أدت إلى إقالة الرئيس آنذاك ديلما روسيف.