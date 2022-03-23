الإخوة اللاتينيون الذين قضوا 25 عاما في السجن بتهمة القتل تبرئة

لوس أنجلوس، 23 مارس ألغى قاض في ميشيغان الأحكام الصادرة بحق شقيقين لاتينيين قضوا 25 عاما في السجن حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة اغتصاب وقتل امرأة في عام 1995، وتمكنوا من استعادة حريتهم، محامون من مشروع البراءة بجامعة ويسترن ميشيغان ذكرت اليوم. وكان ملفين وجورج ديجيسوس قد أدينا بقتل واغتصاب مارغريت ميدكيف في 11 يوليو 1995، على الرغم من أن الشهود شهدوا بأن الأخوين كانوا في مكان آخر عندما وقعت الجريمة في مدينة بونتياك، ميشيغان. لم يكن هناك أيضًا دليل على الحمض النووي يربطهم بمسرح الجريمة. ألغت قاضية محكمة دائرة مقاطعة أوكلاند مارثا أندرسون الأحكام يوم الثلاثاء بعد طلب وحدة نزاهة الإدانة التابعة للمدعي العام في ميشيغان (CIU) مدير روبين فرانكل, الذي طلب أيضًا رفض جميع التهم الموجهة إلى الإخوة. «أود أن أعتذر عن الإجراءات التي اتخذت ضدك قبل 25 عامًا. تم أخذ خمسة وعشرون عامًا من حياتهم بعيدًا عنهم ولا يمكن استبدالها. نأمل أن يجدوا بعض الراحة في حقيقة أنهم سيكونون قادرين على لم الشمل مع أسرهم والبدء في عيش حياة طبيعية خارج جدران السجن. أتمنى لهم كل التوفيق, قال أندرسون للمتهمين. وأدين الأخوان، الذين كانوا أصدقاء مع ميدكيف وعائلته، فقط بشهادة المغتصب المدان براندون غوهاغن، 50 عاما، الذي تم العثور على حمضه النووي في مسرح الجريمة. تم العثور على ميدكيف في الطابق السفلي من منزلها مع وسادة فوق رأسها. وأظهر تشريح الجثة أنها تعرضت للركل حتى الموت. ادعى Gohagen أن إخوة يسوع أجبروه على اغتصاب ميدكيف، الذي كان يبلغ من العمر 43 عامًا عندما مات، لكنه لم يقتلها. في النهاية, أقر بأنه مذنب بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية والسلوك الجنسي الإجرامي من الدرجة الأولى مقابل شهادته ضد الإخوة. واعتقدت هيئة المحلفين شهادة غوهاغن، وفي كانون الأول/ديسمبر 1997 حُكم على الأخوين بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل من الدرجة الأولى. طلب مشروع البراءة في كلية كولي للقانون بجامعة ويسترن ميشيغان (WMU-Cooley) وعيادة ميشيغان للبراءة، التي تمثل الأخوين، من وحدة المعلومات المدنية إعادة التحقيق في القضايا. بعد قبول الطلب, أجرت وحدة المعلومات مقابلات مع العديد من الشهود واستعرضت عقودًا من الوثائق التي أكدت حجة غياب الإخوة ليلة القتل. تظهر أدلة جديدة أن Gohagen كان المسؤول الوحيد عن مقتل ميدكيف، إلى جانب 12 اعتداء جنسي آخر في مدينة بونتياك منذ التسعينيات. وخلال جلسة الاستماع يوم الثلاثاء، قدم فرانكل للاتينيين «أعمق الاعتذارات عن كل السنوات التي أخذوها منهم». وردا على ذلك، قال جورج ديجيسوس (44 عاما) انه «ممتن لان الحقيقة قد ظهرت في النهاية». «أدرك أن العدالة لنا تفتح جروح قديمة لعائلة ميدكيف. آمل فقط أن تتمكن عائلاتنا في يوم من الأيام من الشفاء وأن نتمكن من إقامة علاقة». «ليس لدي عداء. لقد عرفتهم منذ أن كنت في الثامنة من عمري. أنت مثل عائلتي الثانية»، قال ملفين ديجيسوس البالغ من العمر 48 عامًا، مخاطباً عائلة ميدكيف. وقالت تريسي برام، مديرة مشروع براءة WMU-Cooley: «نحن سعداء لأن جورج يمكن أن يقول أنه تم تبرئته تماما بعد صراع دام ما يقرب من 25 عاما لإثبات براءته». واختتم قائلاً: «حصل جورج وشقيقه ملفين في النهاية على العدالة». رئيس amv/msc (صورة)