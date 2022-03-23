الدول الإسلامية تحث روسيا وأوكرانيا على وقف الأعمال العدائية

اسلام اباد, 23 مارس منظمة التعاون الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي) حثت يوم الأربعاء روسيا وأوكرانيا على «وقف الأعمال العدائية على الفور» وإنهاء الحرب, بعد عقد مجلس الوزراء في باكستان مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي كضيف خاص. وقال وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشي خلال مؤتمر صحافي يرافقه الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي حسين ابراهيم طه ان «هذه الجلسة تحث الطرفين على الدخول في حوار ايجابي لايجاد حل». وذكر قريشي أن منظمة الدول الإسلامية تدعو إلى «الوقف الفوري للأعمال العدائية لتجنب الخسائر في الأرواح». ووفقا للوزير الباكستاني، دعا المندوبون من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في الغالب إلى إنشاء ممرات إنسانية لضمان التنقل الآمن للمدنيين والمساعدات. وأعربت المنظمة عن استعداد الدول الأعضاء فيها لدعم وتيسير الحوار بين روسيا وأوكرانيا. كما ذكر قريشي أن الغزو الروسي تمت مناقشته أيضًا مع وزير الخارجية الصيني خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، مضيفًا أن يي كان يؤيد أيضًا التوسط في الصراع. ومع ذلك، تجنبت كل من الصين وباكستان إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا وظلت من بين الدول القليلة التي لم تشهد علاقاتها مع موسكو تدهورت بسبب هذا الصراع, تجنب العقوبات. اختتم مجلس الوزراء الثامن والأربعون يوم الأربعاء في إسلام أباد بعد يومين من المداولات، حيث اعتمدت المنظمة 140 قراراً حول مجموعة واسعة من الموضوعات، من تعيين مبعوث خاص حول الإسلاموفوبيا إلى الرد على فيروس كورونا، من بين أمور أخرى. وتعد منظمة المؤتمر الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تنتشر 57 دولة عضوا على أربع قارات تمثل 23٪ من سكان العالم. وحضر هذه القمة أكثر من 800 مندوب من 45 دولة إسلامية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وممثلي الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي. تزامن اختتام قمة منظمة المؤتمر الإسلامي اليوم مع الاحتفال بالعيد الوطني الباكستاني، الذي اتسم بعرض عسكري حضره كل من الوزير الصيني ومندوبي المنظمة الإسلامية. وقال خان على تويتر: «نحتفل اليوم بالقرار لتأسيس أمة خاصة بنا لجميع المسلمين في القارة، وطننا الحبيب باكستان». رئيس يا-دا/بسش (صورة)