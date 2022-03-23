منظمة هيومن رايتس ووتش تدين العنف ضد مجتمع المثليين في العراق

بغداد (أسوشيتد برس) - قالت امرأة متحولة جنسياً إن عدة رجال ضربوها، وألقوا بها في القمامة، وقطعوها وأضرموا فيها النار قبل إنقاذها. وقال رجل مثلي الجنس أن صديقه قتل أمام عينيه. طعنت امرأة مثلية في ساقها وحذرت من وقف «سلوكها غير الأخلاقي».

هذه القصص هي جزء من تقرير هيومن رايتس ووتش الذي يتهم الجماعات المسلحة في العراق باختطاف, اغتصاب, تعذيب وقتل مثليات, مثليون جنسيا, ثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا مع الإفلات من العقاب. واضاف ان الحكومة العراقية لم تقدم المسؤولين عنها الى العدالة.

صدر يوم الأربعاء، تقرير المجموعة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها بالتعاون مع منظمة حقوق المثليين العراقية Iraqueer، يتهم أيضا الشرطة وقوات الأمن بأنها في كثير من الأحيان متواطئة في تفاقم العنف ضد المجتمع واعتقال الناس «بسبب مظهرهم غير المعياري».

يقدم التقرير صورة يتعرض فيها المثليون والمثليون ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية للمضايقة على عدة جبهات, بما في ذلك «العنف الشديد» من قبل أفراد الأسرة, مضايقة الشوارع, والاضطهاد الرقمي والمضايقة من قبل الجماعات المسلحة على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة

وقالت رشا يونس، الباحثة في مجال حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد مؤلفي التقرير، رداً على الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكتروني: «أصبحت الهجمات

وفقًا للتقرير، «يقول العديد من المثليين إنهم يشعرون بأنهم مجبرون على إخفاء هويتهم من أجل البقاء على قيد الحياة».

وفي معظم أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يواجه المثليون والمثليون ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية العنف والتمييز، ومعظم دول المنطقة لديها قوانين تجرم العلاقات المثلية، مضيفاً أنه حيثما لا يحدث ذلك، يتم استخدام قوانين أخرى لمهاجمة المجتمع.

وعلى وجه التحديد في العراق، «تسمح ثقافة الإفلات من العقاب والغياب النسبي لسيادة القانون (...) للجماعات المسلحة بتجنب العقاب على العنف ضد العراقيين العاديين، بما في ذلك المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً».

وبحسب التقرير، فإن الجماعات المسلحة المشتبه في ارتكابها انتهاكات مجتمعية، تقع في الغالب ضمن قوات الحشد الشعبي، وهي مجموعة من الميليشيات التي تقرها الحكومة وأقوى هذه الجماعات هي الشيعة المدعومين من إيران.

ونفى المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المهنا هجمات قوات الأمن على المثليين. كما رفض قائد من المستوى المتوسط لفصيل قوي من FMP اتصلت به وكالة أسوشيتد برس المزاعم وأشار إلى أن العنف ربما جاء من عائلاتهم.

احتفظت جماعة «الدولة الإسلامية» المتطرفة، التي كانت تسيطر في أوج سلطتها على أجزاء كبيرة من سوريا والعراق، بواحدة من أكثر أساليب القتل وحشية لأولئك المشتبه في كونهم مثليين: رميهم في الفراغ من أسطح المنازل.

استند التقرير جزئيًا إلى 54 مقابلة مع عراقيين من مجتمع الميم. أجرت هيومن رايتس ووتش أبحاثها بين يونيو ونوفمبر 2021.

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ذكرت فام من القاهرة. وساهم الصحفي في وكالة أسوشيتد برس قاسم عبد الزهراء في بغداد في هذا المكتب.

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