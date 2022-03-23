أدانت هيومن رايتس ووتش الحكم بالسجن تسع سنوات ضد الخصم الروسي أليكسي نافالني

FOTO DE ARCHIVO: El crítico del Kremlin Alexei Navalny participa en una concentración para conmemorar el quinto aniversario del asesinato del político opositor Boris Nemtsov y para protestar contra las enmiendas propuestas a la constitución del país, en Moscú, Rusia, 29 de febrero de 2020. REUTERS/Shamil Zhumatov

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش المنظمة غير الحكومية الحكم بالسجن تسع سنوات ضد الخصم أليكسي نافالني، الذي أدانته العدالة الروسية بتهمة الاحتيال والازدراء، وأشارت إلى أن هذا الإجراء «يعكس تكثيف» حملة الكرملين ضد المعارضة وحرية التعبير.

وقال مدير منظمة هيو ويليامسون في أوروبا وآسيا الوسطى، الذي قال إنه يسعى إلى «إسكات» الخصم و «بمثابة تحذير للمجتمع المدني الروسي أو أي شخص يجرؤ على معارضة سياسات الكرملين»، إن «الحكم الأخير ضد نافالني هو سخرية أخرى من العدالة».

أشارت القاضية مارغريتا كوتوفا من محكمة ليفورتوفو في موسكو خلال قراءة الحكم إلى أن نافالني سيتعين عليها أيضًا دفع غرامة قدرها 1.2 مليون روبل (حوالي 11,600 دولار)، وفقًا لوكالة أنباء انترفاكس الروسية.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أنه أثناء المحاكمة، دحض أحد شهود الإثبات صراحة إفادته المكتوبة السابقة، قائلاً إن محقق في الكرملين هدد بمحاكمته وأجبره على تلاوة ما ظهر فيه.

وذكر هذا الشاهد أمام المحكمة أن نافالني تصرفت بشكل قانوني ووصف المحاكمة بأنها «سخيفة». ومع ذلك، أغفل الحكم أي ذكر لهذا، وبدلاً من ذلك تضمن أجزاء من البيان المكتوب لهذا الشاهد. وبالإضافة إلى ذلك، اضطر الشاهد إلى الفرار من البلاد في اليوم التالي خوفا من الانتقام.

وقالت المنظمة «ان السلطات الروسية وجهت اليه منذ ذلك الحين اتهامات جنائية جديدة، على ما يبدو بهدف ضمان بقائه محبوسا لسنوات عديدة وانه لا يستطيع الاستمرار فى تعبئة المجتمع المدنى الروسى والتنديد بالفساد على اعلى مستويات السلطة».

وشدد ويليامسون على أن «القضايا ضد نافالني هي جزء من الصورة القاتمة لقمع الكرملين على المجتمع المدني الروسي والمعارضة السلمية»، خاصة في الشهر الماضي وفي أعقاب الاحتجاجات في روسيا ضد غزو أوكرانيا.

وفي هذا الصدد، انتقدت المنظمة غير الحكومية احتجاز المحتجين ومجموعة القوانين التي «تجرم» «معلومات كاذبة» عن القوات المسلحة الروسية، والتي «تجرم الصحافة الحربية المستقلة».

«اضطرت وسائل الإعلام الروسية المستقلة القليلة المتبقية إلى تعليق عملها أو انتقلت إلى خارج روسيا، أو تم إغلاقها من قبل السلطات. وقد حجبت السلطات الروسية مواقع وسائل الاعلام الروسية والاجنبية المستقلة».

كما أشارت المنظمة غير الحكومية، التي استشهدت بنحو 150 صحفيا فروا من البلاد في الأسبوعين الأولين من الغزو، إلى خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يستخدم فيه مصطلحات مثل «الخونة الوطنيين» أو «العمود الخامس»، وهو مفهوم «له جمعيات تاريخية سلبية قوية».

وقال ويليامسون «يبدو أن الكرملين مصمم على فصل المجتمع الروسي عن العالم الخارجي من أجل عزل الروس عن الأحداث غير المريحة، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا»، مضيفا أنه «ليس من المستغرب أن تسعى السلطات الروسية إلى التشهير وإسكات نافالني».

(مع معلومات من يوروبا برس)

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