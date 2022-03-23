كيفية معرفة ما إذا كنت مسجلاً في IMSS وكيفية معالجة رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك

إذا كنت قد غيرت وظائفك مؤخرًا ولا تعرف ما إذا كنت مسجلاً في معهد الضمان الاجتماعي المكسيكي (IMSS) في المكان الجديد الذي تعمل فيه، فيمكنك إجراء استشارة سريعة وسهلة عبر الإنترنت. من المهم أن تضع في اعتبارك أن أحد أهم حقوق العمل هو الضمان الاجتماعي، لذلك من الضروري التحقق من أنها تظل صالحة ونظامية.

بالإضافة إلى ذلك، هذه الميزة مهمة جدًا لأنه بالإضافة إلى منحك الدعم الاجتماعي، فإنها تتيح لك أيضًا تقديم مساهمات لتقاعدك. بهذه الطريقة، لمعرفة ما إذا كان رئيسك الجديد قد سجلك في IMSS، يمكنك طلب إثبات صحة الحقوق عبر الإنترنت وللقيام بذلك يجب أن يكون لديك رقم الضمان الاجتماعي (NSS) وعنوان البريد الإلكتروني ومفتاح تسجيل السكان الفريد (CURP) في متناول اليد.

بعد ذلك، سيتعين عليك إدخال الرابط التالي وإدخال البيانات المذكورة أعلاه: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia. سيكون عليك أيضًا التقاط رمز CAPTCHA الذي يظهر على الشاشة والنقر فوق الزر «متابعة».

يمكن أيضًا إجراء الإجراء شخصيًا في إحدى وحدات طب الأسرة (الصورة: AFP)

بالإضافة إلى التحقق مما إذا كانت حقوقك لا تزال صالحة، يمكنك أيضًا التحقق من تفاصيل صاحب العمل الأخير والعيادة التي يحق لك الذهاب إليها. إذا كنت تفضل تنفيذ الإجراء شخصيًا، فيمكنك القيام بذلك عن طريق زيارة إحدى وحدات طب الأسرة (UMF) من الاثنين إلى الجمعة في الأوقات التالية:

- UMF مع نوبة الصباح: من الساعة 8:00 صباحًا إلى 2:00 مساءً

-UMF مع نوبة بعد الظهر: من الساعة 8:00 صباحًا إلى 7:30 مساءً

إذا لم يكن لديك رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك في متناول اليد، فيمكنك اتخاذ الخطوات التالية لتحديد موقعه:

1. أدخل CURP والبريد الإلكتروني على العنوان التالي: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS

2. انتقل إلى صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك وتحقق مما إذا كنت قد تلقيت رابط تأكيد في بريدك الإلكتروني.

3. بمجرد استلام البريد الإلكتروني، انقر على الرابط الذي يحتوي على التسمية التوضيحية «طلب التعيين أو توطين NSS» وسينقلك تلقائيًا إلى موقع IMSS الرسمي، حيث سيظهر NSS الخاص بك.

وفي حالة التوضيح أو الشك، أتاحت IMSS للمستخدمين رقم الهاتف 800 623 23 23، مع الخيار 1. ساعات العمل من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8:00 صباحًا إلى 8:00 مساءً، والسبت والأحد من الساعة 8:00 صباحًا إلى 2:00 مساءً.

الضمان الاجتماعي هو أحد أهم حقوق العمل لكل عامل، لذلك من المهم تصحيح ما إذا كان لا يزال ساري المفعول (الصورة: EFE/José Pazos)

بالإضافة إلى ذلك، قام المعهد بتمكين IMSS Digital، وهي أداة يمكنك من خلالها استشارة وتنفيذ سلسلة من الإجراءات مثل: تأمين أحد أفراد الأسرة أو إقالة أحد أفراد الأسرة أكثر.

يجب تنزيل تطبيق الهاتف المحمول على أي جهاز ذكي ومن خلال منصات مثل متجر Play أو App Store. يمكن لأي شخص الوصول إليه، حيث أن التنزيل مجاني وسهل الاستخدام.

من خلال التطبيق، سيتمكن المستخدمون من استشارة، على سبيل المثال، رقم الضمان الاجتماعي (NSS) أو الصلاحية أو التسجيل أو التغييرات السريرية، والتي يجب على المالك الشرعي النقر فوق قسم الإجراءات.

أولئك الذين لا يريدون التطبيق على هواتفهم المحمولة سيتعين عليهم الوصول إلى موقع الويب: www.imss.gob.mx/imssdigital. ومع ذلك، في هذه المساحة، سيكون من الضروري الحصول على بريد إلكتروني، للحصول على CURP و e.signature، أي التوقيع الإلكتروني المتقدم (FIEL)، لإكمال الإجراءات.

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