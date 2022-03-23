هندوراس تنفذ عملية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي

تيغوسيغالبا, 23 مارس قوات الأمن الهندوراسية تنفذ عملية الأربعاء «ديبورا السادس», التي تسعى إلى منع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومعاقبة المعتدين على النساء والفتيات في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى. وأشار مكتب المدعي العام الهندوراسي في بيان له إلى أن العملية تجري من خلال مكتب المدعي الخاص لحماية المرأة، بدعم من الشرطة والسلطات الإدارية. وأضاف أن السلطات تنفذ عدة أوامر توقيف بحق الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم جنسية وإساءة معاملة أسرية والعنف القائم على النوع الاجتماعي بجميع مظاهره»، بالإضافة إلى تقديم أكثر من مائة متهم بارتكاب جرائم ضد المرأة إلى المحاكم المختصة. وتأمل قوات الأمن في القبض في الساعات القليلة القادمة على «مغتصب متسلسل في تيغوسيغالبا», الذي حكم عليه في السنوات السابقة بتهمة الاغتصاب وعندما كان تحت المراقبة «أساء» امرأة, لذلك تم رفع أمر ضريبي جديد ضده. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم مكتب المدعي العام لشؤون المرأة والطفل بتنسيق «إجراءات المتابعة» لتحديد ما إذا كان هناك ضحايا آخرون للاعتداء الجنسي في جامعة زامورانو في هندوراس، حيث أُبلغ يوم الاثنين عن حالتي اغتصاب مزعوم من قبل طالب إكوادوري. وذكرت السلطات انه تم القبض على الطالب الاكوادوري البالغ من العمر 19 عاما بتهمة اغتصاب طالبين من نفس المركز الجامعى فى هندوراس وتم احتجازه قضائيا. وقال مكتب المدعي العام إنه كجزء من العملية، يقوم المدعون العامون بحماية المرأة بتفتيش محاكم السلام ومراكز الشرطة الوطنية «للتحقق من تنفيذ مهامهم وواجباتهم المتعلقة بالعنف ضد المرأة». كما سيقوم مسؤولون من محاكم مختلفة بزيارة المستشفيات والمراكز الصحية في عدة مدن من البلد «للإشراف على الرعاية الكافية للنساء والفتيات، وأن الإجراءات السليمة تتبع من قبل ضحايا العنف المنزلي أو الاعتداء الأسري أو الجرائم الجنسية». وفي مجال الوقاية، ستعقد السلطات حلقات عمل بشأن عملية الإبلاغ و «كيفية إنهاء دورة العنف القائم على نوع الجنس» في مختلف بلديات هندوراس. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تفتيش السجون للتأكد من أن المرأة «تحترم حقوقها في الغذاء والرعاية الطبية والفوائد القانونية المترتبة على الإفراج قبل الإفراج». كما ستقدم السلطات الهندوراسية تبرعات إلى «المنازل الآمنة» لضحايا العنف الجنسي وتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية والقانونية.