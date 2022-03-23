الأمطار الغزيرة تسبب الفيضانات والقوى لإلغاء الحفلات الموسيقية في أسونسيون

أسونسيون، 22 مارس تسببت الأمطار الغزيرة التي سقطت يوم الثلاثاء على عاصمة باراغواي في حدوث فيضانات وأجبرت على إلغاء حفلات Machine Gun Kelly و Doja Cat وفرقة Foo Fighters، في اليوم الأول من مهرجان أسونسيونيكو 2022. وقد حولت الأمطار، المصحوبة بعواصف رعدية ورياح، الطرق إلى أنهار في بعض قطاعات أسونسيون، حيث كانت المركبات الصغيرة وحتى وحدات النقل العام محاصرة بسبب تيارات قوية. ولم تبلغ السلطات على الفور عن الوفيات أو الإصابات في خضم حالة الطوارئ. من جانبهم، نشرت وسائل الإعلام المحلية صورا لبعض المباني التجارية التي غمرتها المياه والسيارات تحت الماء. أثر هطول الأمطار أيضًا على مهرجان Asunciónico، الذي اضطر بعد الساعات الأولى من العروض إلى إلغاء بقية الحفلات الموسيقية المقرر إجراؤها في اليوم الأول. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن بعض الخيام التي تم تركيبها على أرض المهرجان تأثرت بالعاصفة. في بيان، أعلن المنظمون قرارهم بإلغاء اليوم الأول من المهرجان، «بسبب الظروف الجوية القاسية والحفاظ على سلامة» الجمهور والفنانين وفريقهم. لهذا اليوم، كان من المتوقع عروض Doja Cat و Machine Gun Kelly و J Quiles، بالإضافة إلى فرق Jota Quest و Foo Fighters، من بين أمور أخرى، كما توقع المنظمون. رئيس رطل/cfa