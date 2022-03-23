الذهاب إلى المكسيك حذر من اتخاذ إجراء قانوني بعد أن ألغت دلفينا غوميز المناقشة حول المدارس بدوام كامل

CIUDAD DE MÉXICO, 15FEBRERO2021.- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, encabezó la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Lo acompañaron Ricardo Sheffield Padilla, titular de Profeco, quien dio el quién es quien en los precios de la gasolina. También estuvieron presentes Esteban Moctezuma, quien deja la SEP para irse como embajador a Washington. Delfina Gómez fue ratificada por el ejecutivo como la titular de la Secretaría de Educación Pública. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

بعد التعرف على نشر اتفاق يلغي، على المستوى الفيدرالي، برنامج المدارس بدوام كامل (PETC)، حث الائتلاف Va por México في مجلس النواب رئيس الأمين من التعليم العام (SEP), دلفينا غوميز ألفاريز, للاجتماع مع مجلس التنسيق السياسي (Jucopo) في سان لازارو.

وفي 22 مارس، ألغت السكرتيرة الاجتماع مع أعضاء جوكوبو، على أساس أنها لم يكن لديها العناصر اللازمة للاجتماع مع المشرعين، لذلك طلبت أسبوعًا آخر.

في مواجهة هذا، قال لويس إسبينوزا تشازارو، منسق نواب حزب الثورة الديمقراطية (PRD)، إنه لا يوجد تاريخ محدد سيأتي فيه المسؤول للقاء مجلس النواب والمشرعين في اللجنة الخاصة، التي تم تشكيلها لتحليل اختفاء برنامج مدرسة الوقت الكامل.

و ألغت السكرتيرة الاجتماع على أساس أنها لا تملك العناصر اللازمة لل اجتماع (EFE/لويس راميريز)

وحذر perredist من أنه إذا استمروا في تأجيل المكالمة أو عدم حضورها، فإن الأمر سيتصاعد إلى الجلسة العامة من أجل اتخاذ القرارات التي تتوافق دستوريًا وقانونيًا.

لذلك قال إنه في حالة عدم حضور السكرتيرة في الاجتماع، ستطلب مجموعته البرلمانية مثولها أمام الجلسة العامة لسان لازارو حول هذا البرنامج الذي استفاد منه 3.6 مليون فتاة وفتى في التعليم الأساسي.

حذر perredist من أنه إذا استمر تأجيل الدعوة، فإن الأمر سيتصاعد إلى الجلسة العامة (الصورة: أرماندو مونروي/cuartoscuro.com)

«إنني أتوجه بنداء محترم للغاية إلى السكرتير لحضور هذه الدعوة، بحيث يمكن للمدارس بدوام كامل في أقصر وقت ممكن أو استبدالها ببرنامج يستفيد منه ما يقرب من 4 ملايين طفل».

وأضاف المشرع أنه من المهم ألا يتم تأجيل حضور السكرتير، لأنه أكد أن «هناك استياء اجتماعي كبير» من جانب الوالدين فيما يتعلق بإلغاء البرنامج. وقال «اردنا ان نمنع هذا من التسييس لان ما نريده هو ان يستفيد الاطفال».

تحدث إسبينوزا شازارو عن اجتماعهما في سان لازارو مع الوزيرة دلفينا غوميز (الصورة: ماريا مارتينيز/cuartoscuro.com)

تجدر الإشارة إلى أنه في 15 مارس، تحدث إسبينوزا شازارو عن الاجتماع في سان لازارو الذي عقدوه معه الوزيرة دلفينا غوميز.

في مؤتمر صحفي، أشارت منسقة جمهورية كوريا الشعبية إلى أن اقتراح وزير التربية والتعليم بحضور وشرح اختفاء البرنامج تم تقديمه من قبل مقعدها، وحظي بموافقة مورينا وجميع الأحزاب السياسية.

وفى الاجتماع المقرر عقده فى 22 مارس فى مجلس النواب، سيتم استجوابه حول مصير 3.6 مليون طفل ومراهق استفادوا من البرنامج.

«سوف نتساءل لماذا سيختفي البرنامج الذي كان ينمو وكان مؤهلا جيدا، مع معيار، مع الشفافية، مع النتائج، وسوف نسأل حيث كانوا سيخصصون الموارد، يقولون إنهم لا يعرفون، المشكلة التي وصفت في ميزانية عام 2022 بأنها مهمة الموارد للمدارس بدوام كامل، ونحن نعلم أنه مع الخلفية لديها في تكسكوكو، السكرتيرة دلفينا غوميز ليس لديها أفضل سمعة لإدارة الموارد»، وقال اسبينوزا تشازارو.

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