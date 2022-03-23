ارتفعت وفيات السل العالمية لأول مرة منذ عقد من الزمان

جنيف، 23 مارس أوقف الوباء مكافحة التهديدات الأخرى للصحة العالمية مثل السل، وهو ثاني مرض معدي يسبب أكبر عدد من الوفيات بعد كوفيد، والذي أودى بحياة 1.5 مليون شخص في عام 2020، وهي أول زيادة منذ أكثر من 10 سنوات، حذر منظمة الصحة العالمية (WHO). بمناسبة اليوم العالمي لمرض السل، الذي يحتفل به غدا الخميس، دعت منظمة الصحة العالمية إلى استعادة الاستثمارات وخدمات الرعاية ضد مرض يلحق خسائر خاصة بالأطفال، حيث قتل 226ألف طفل ومراهق في السنة الأولى من الوباء. في عام 2020، وهو العام الأخير الذي لديها بيانات كاملة عن منظمة الصحة العالمية، انخفضت حالات السل بنسبة 1٪ مقارنة بعام 2019 (من 10 إلى 9.9 مليون)، لكن الوفيات ارتفعت بنسبة 7.1٪، من 1.4 إلى 1.5 مليون المذكورة. أدى وصول الوباء إلى تحويل العديد من الموارد ضد السل إلى مكافحة فيروس كورونا، وبالتالي انخفضت الاستثمارات في التشخيص والعلاجات بنسبة 8.6٪ في عام 2020 إلى 5.3 مليار دولار، أي أقل من نصف الهدف المحدد لعام 2022 (13 مليار دولار). وترى منظمة الصحة العالمية أن رعاية الأطفال والمراهقين ما قبل المراهقة تُنسى بشكل خاص، حيث تشير التقديرات إلى أن 63 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة عشرة المصابين بالمرض لم يحصلوا على التشخيص والعلاج، وهو رقم يرتفع إلى 72 في المائة للأطفال دون سن الخامسة. تدعو المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها إلى استثمارات عاجلة لتطوير الخدمات الأكثر تقدما للوقاية من المرض الذي، على الرغم من سهولة تشخيصه وعلاجه نسبيًا، إلا أنه لا يزال يتسبب في وفاة أكثر من 4000 شخص يوميًا. اليوم العالمي ضد هذا المرض يحيي ذكرى حقيقة أنه في 24 مارس 1882، أعلن الدكتور روبرت كوخ اكتشاف البكتيريا التي تسبب السل، ما يسمى «عصية كوخ» منذ ذلك الحين، موجودة في ما يقرب من واحد من كل أربعة أشخاص في العالم، على الرغم من أن ليس كلهم يمرضون أو ينقلونها . ارتفاع معدل الإصابة بالمرض بشكل خاص في أفريقيا، على الرغم من أنه في بلدان مثل الصين أو الهند أو إندونيسيا، ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من الجهات الفاعلة الصحية العالمية قد حددت لنفسها هدف القضاء عليه قبل نهاية هذا العقد. وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى إيلاء اهتمام خاص لمكافحته في البلدان التي تشهد صراعات، بما في ذلك أوكرانيا، التي كانت بالفعل قبل الحرب واحدة من الدول الأوروبية التي لديها أعلى معدل للإصابة بالسل المقاوم، وهو أحد أكثر المتغيرات خطورة. رئيس abc/pi