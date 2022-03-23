Ghostwire: طوكيو: شخصيات من الأساطير اليابانية التي ألهمت اللعبة

لقد مرت أيام قليلة فقط قبل الإصدار الرسمي لـ Ghostwire: Tokyo، لعبة الفيديو التي تحكي مغامرة خارقة مستوحاة من yokais اليابانية. أخبر كينجي كيمورا (مدير اللعبة) ويوشيفومي هاتوري (فنان تصميم الشخصية الرئيسية) خصائص وحوشهما المفضلة على بوابة PlayStation الرسمية.

في لعبة الفيديو الخيالية، تغزو كل هذه المخلوقات الأسطورية شوارع طوكيو بعد الاختفاء الغامض لسكان العالم من البشر. سيتعين على اللاعبين التحقيق مع حليفهم المحقق KK في كيفية مطاردة المسؤولين عن الحادث.

وفقًا لـ Kimura، يأتي جزء من سحر تاريخها من القدرة على التجول في العاصمة اليابانية الحديثة بمخلوقات أسطورية تكيفت مع الحياة التكنولوجية للقرن الحادي والعشرين (مع خصائصها الروحية بالطبع). في حين أن البعض يشكل تهديدًا للكائنات الحية, يمكن أن تكون yokai الأخرى حلفاء مهمين لمهام معينة.

كوشيساكي - أونا

داخل الفولكلور الياباني، kuchisake-onna هي روح حاقدة تأخذ شكل امرأة تغطي وجهها بقناع وتحمل أداة حادة مخبأة في يديها.

تقول الأسطورة أن هؤلاء يوكاي يطاردون الأشخاص الذين يتجولون في شوارع اليابان بمفردهم ويبدأون هجومهم بسؤالهم عما إذا كانوا يعتبرونها «فتاة جميلة». إذا أجاب الضحايا بنعم، يكتشف المخلوق وجهه وسيكشف أن زوايا فمه مفتوحة من الأذن إلى الأذن. بابتسامة مروعة، يسألهم نفس الشيء مرة أخرى وإذا كان الشخص يصرخ خائفا، فإن kuchisake-onna يقتلهم.

في حالة الإجابة بنعم، تشرع yokai في تشويه وجه ضحيتها. تصف الأسطورة أن طريقة تجنب العواقب هي رمي الحلوى الصلبة أو المال أو دخول متجر مستحضرات التجميل.

«ما أدى في النهاية إلى إدراجهم هو حقيقة أنهم لا يشبهون الوحوش من النظرة الأولى، تمامًا مثل النساء العاديات في المعاطف. على هذا النحو، فهي تكمل أحد أهدافنا للعبة: لتصوير الأشياء المزعجة وغير العادية في إعدادات عادية تمامًا»، وصف كيمورا عن kuchisake-onna.





الصورة: PlayStation.blog

تانوكي

تأخذ Tanuki الودية شكل أنواع الراكون اليابانية وهي أرواح ودية تحب الساكي (المشروبات الكحولية اليابانية).

تمتلك هذه yokai قدرات سحرية قوية ويمكن أن تتحول إلى أي شكل بشري. في سرد Ghostwire: طوكيو، ستجد مجموعة من الأولاد فقدوا في الشوارع التي يجب عليك التعامل معها. يتم اغتنام هذه الفرصة من قبل Tanuki لإزعاج اللاعبين وسوف يستفيدون منها حتى لاتخاذ شكل غير متوقع وتشتيت انتباههم عن مهمتهم الرئيسية.

وقال كيمورا: «لقد أعطيناهم طريقة مميزة للتحدث من خلال جعلهم يستخدمون اللهجة الإقليمية السائدة في الجزء الياباني الشهير بأساطير التانوكي».

الصورة: PlayStation.blog

نيكوماتا

تشتهر أرواح نيكوماتا بتوضيح الكتب من فترة إيدو اليابانية (1600-1868). يمكن أن تكون هذه اليوكاي ذات الذيل القطني شريرة وشخصيات مخلصة جدًا لأصحابها.

داخل لعبة الفيديو، هم مسؤولون عن أكشاك المدينة ويقدمون الإمدادات للاعبين طالما يمكنهم الدفع لهم بعملة تسمى Meika يتم الحصول عليها من خلال إكمال المهام. بالطبع، يمكنهم أيضًا طلب عناصر خاصة وتعيين المزيد من المهام للأبطال المشغولين بالفعل.

«كانت الفكرة الأصلية هي إنشاء مواقع متاجر حيث يمكن للاعب المشي عندما يحتاج إلى استراحة لاستكشاف المدينة ومحاربة الزوار. اعتقدنا أنه سيكون من الرائع أن تحتوي المتاجر على شيء فيها من شأنه أن يطمئن اللاعب وهذه هي الطريقة التي انتهى بها الأمر إلى وجود nekomatas تميل إلى المتاجر, قال مدير اللعبة.

صورة: لعبة التقاط

كابا

يتغذى هذا النوع من yokai على مختلف الخيال الياباني الخارق ويستجيب أيضًا لسلسلة من القواعد الروحية حول وجود الروح البشرية. على الرغم من ميكانيكاهم الخارقة للطبيعة، فإن الكابا مخلوقات ودية ولكنها خطيرة.

مع خصائص الإنسان، هذه المخلوقات على شكل سلحفاة وتغطي جسمها بنوع من القشرة. على رأسهم لديهم نوع من بقعة الصلع التي تكشف أنها مليئة بالماء.

في الأساطير، إذا صادف الناس كابا (وتمكنوا من منعه من غرقه في بعض الأنهار)، فيمكنهم الانحناء الذي يشعر المخلوق بأنه مضطر للرد عليه. عند القيام بذلك، ستكون مشلولة تمامًا وبدون إمكانية ملاحقة أي شخص.

«الكابا في لعبتنا هي مجموعة متنوعة يتخيلها الناس في أذهانهم، بما في ذلك لوحة الرأس المعتادة وقذيفة. عندما يتعلق الأمر بالتفاصيل الدقيقة وأشياء أخرى, نضيف عناصر يتم رؤيتها عادةً في تصميمات المخلوقات المصنوعة خارج اليابان, قال هاتوري.

شاين دانسر (أو تيرو تيرو بوزو)

بينما Ghostwire: تأخذهم طوكيو كتهديد ينصب كمائن للاعبين من الجو، فإن teru teru bozu هي دمى تقليدية معلقة كتميمة لتعزيز الطقس الجيد.

«بالنسبة لـ Ghostwire: طوكيو، كان من المهم بالنسبة لنا تصوير ما هو مزعج وغير عادي في إعدادات عادية تمامًا. التمائم teru-teru bōzu هي مثال على ذلك. في اليابان، هذه أهداف معلقة تحت طنف المباني لحمايتها من المطر ودعوة الحظ السعيد. ومع ذلك، ينظر إليها بطريقة مختلفة، فإنها تبدو وكأنها دمى تتدلى حول عنقها»، قال كيمورا.

Ghostwire: سيتم إصدار طوكيو في 25 مارس على PlayStation 5 والكمبيوتر الشخصي. يمكن للاعبين PlayStation Plus الحصول على خصم 10٪ على الشراء المسبق للنسخة الرقمية من اللعبة على متجر PlayStation.

استمر في القراءة: