يقول المسؤولون إن نقص الوقود في كوبا يرجع إلى زيادة الطلب

ذكرت صحيفة جرانما الرسمية اليوم الاربعاء ان السلطات الكوبية تعزو التأثير الاخير على توزيع الوقود فى محطات البنزين فى البلاد الى زيادة الطلب وزيادة المعروض من معدات توليد الكهرباء.

منذ نهاية الأسبوع الماضي، اضطر سائقي السيارات من هافانا ومدن أخرى في البلاد إلى الانتظار لساعات في محطات الوقود حتى يتمكنوا من تحميل خزانات سياراتهم.

وفقا لجرانما، ذكرت شركة تجارة الوقود، Cupet، التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، أن «توزيع الديزل والبنزين على مراكز الخدمة في البلاد قد تأثر في الأيام الأخيرة بسبب، من بين أسباب أخرى، لزيادة الطلب».

واضافت الصحيفة انه سيبذل «جهودا هائلة» لضمان امدادات الوقود بشكل منتظم بالرغم من الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع اسعار النفط بالاضافة الى تكثيف الحظر الامريكى والصعوبات المالية التى تواجهها البلاد.

وقالت الشركة أيضًا إنها قامت منذ يوم الأحد بتسليم المزيد من الوقود إلى المحطات أكثر مما يتم توفيره عادةً, بالإضافة إلى زيادة الإمداد بالمولدات الكهربائية لتقليل الأضرار التي لحقت بمحطة طاقة حرارية رئيسية في البلاد.

أدت الأعطال الأخيرة في محطات توليد الطاقة في كوبا إلى زيادة استخدام المولدات الكهربائية، وهي مستهلكين كبيرين للديزل.

في يوم الاثنين, مسؤول من مقاطعة ماتانزاس, جار هافانا, أعلن تقنين الوقود, لكنه قال إنها «مشكلة مؤقتة.

في سبتمبر 2019، كانت هناك أزمة توزيع الوقود، عندما أعاقت العقوبات الأمريكية وصول الناقلات الفنزويلية التي تحمل النفط إلى كوبا. ثم اضطر العديد من سائقي السيارات لقضاء عدة أيام وحتى ساعات مبكرة أمام محطات الوقود.

بالنسبة لخورخي بينيون، خبير سياسة الطاقة الكوبي في جامعة تكساس، «سلسلة من الأحداث تتوج في الوضع الحالي»، بما في ذلك انخفاض الإنتاج الوطني للنفط (-20٪ منذ عام 2010).

فنزويلا، مورد النفط الخام لكوبا والتي تدفع لها الجزيرة عن طريق إرسال الأطباء، كانت أقل سخاء لعدة سنوات.

وفقًا لبينيون، زادت إمدادات فنزويلا من النفط الخام والوقود من 100,000 برميل يوميًا في عام 2016 «إلى متوسط العام الماضي (2021) بلغ 56000 برميل يوميًا».

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