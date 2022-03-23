تفاخرت الفورمولا 1 بشيكو بيريز لتجاوزها هاملتون في سباق الجائزة الكبرى في البحرين

Formula One F1 - Bahrain Grand Prix - Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain - March 20, 2022 Red Bull's Sergio Perez in the car ahead of the race Pool via REUTERS/Giuseppe Cacace

بدأ موسم الفورمولا 1 2022 وفعلت ذلك بطعم مرير لمشجعي ريد بول، كما هو الحال في أقل من خمس لفات من النهائي اختفت جميع النقاط وإمكانية منصة لراكبيها، ماكس فيرستابين وسيرجيو بيريز.

من المكسيك وأمريكا اللاتينية، كان الأمر أكثر دراماتيكية، حيث أن دوران تشيكو بيريز في اللفة الأخيرة، بسبب مشكلة في المحرك، يعني هجرًا جديدًا ووداعًا لمنصة التتويج الثالثة عشرة؛ ومع ذلك، هذا لا يعني أنه كان سباق سيء.

كان المكسيكي قادرا على احتواء لويس هاملتون كل المنافسة حتى سمحت له سيارته للقيام بذلك، وهذا كان يفترض من قبل الفورمولا 1 نفسها، الذي يومين بعد سباق الجائزة الكبرى في البحرين، إحياء إعادة بناء مذهلة للمكسيكي على زميله الإنجليزي، الذي احتل معه المركز الرابع بعد بداية صعبة.

وهو أنه في البداية، واجه تشيكو صعوبة في الحصول على المركز الرابع الذي تأهل به وتجاوزه كيفن ماغنوسن وهاملتون نفسه، ولكن في النهاية سمحت له وتيرة ريد بول بالوصول إليها والتغلب عليها.

تفاخر حساب F1 Twitter بتجاوز Checo على هاميلتون وهنأه على القيام بذلك على الجزء الخارجي من المسار، وهي خطوة معقدة ساعدته على البدء في إبعاد نفسه عن البريطانيين في بقية سباق.

تفاخرت الفورمولا 1 بشيكو بيريز لتجاوزها هاميلتون في سباق البحرين العام (الصورة: تويتر/ @F1)

لسوء حظ تاباتيو، سيارة أمان ناجمة عن حريق في سيارة بيير غاسلي أعادت تجميع السيارات وعلى الرغم من دفاع سيرجيو الجيد مع هاميلتون خلفها، إلا أن الفشل في سيارته عند منعطف النهاية تركه بدون نقاط ودون إمكانية اختتام سباق البحرين العام.

كان هذا جزءًا فقط من سباق الجائزة الكبرى النابض بالحياة الذي أقيم في حلبة صخير، حيث كان الأبطال الرئيسيون هم راكبو فيراري، تشارلز لوكليرك وكارلوس ساينز، الذين حصلوا على 1-2 في السباق ووضعوا أنفسهم كمنافسين جدد للفوز على مدار العام.

تدور سيرجيو بيريز في سباق الجائزة الكبرى البحرين لفة واحدة من النهاية، بسبب عطل في المحرك، مما جعله غير قادر على إنهاء السباق (الصورة: F1)

الفريق الذي ترك البحرين بخيبة أمل كبيرة كان ريد بول، حيث سمحوا بمجموع كبير من النقاط بعد أن عانت سيارة ماكس فيرستابن أيضًا من مشاكل الموثوقية، مما تركها بدون قوة في غياب أربع لفات وتجاهلت المكان الثاني الذي كنت مؤمنًا عليه تقريبًا.

من ناحية أخرى، تم تعزيز فريق مرسيدس للأسابيع التالية، لأنه على الرغم من امتلاك سيارة لم تكن قادرة على المنافسة مع فيراري وريد بول، إلا أنه تمكن من الحصول على منصة التتويج وانتهى سائقوها كأفضل اثنين بعد Leclerc و Sainz.

سيبدأ سباق الجائزة الكبرى القادم للموسم يوم الجمعة 25 مارس بتمرين مجاني وسينتهي يوم الأحد 27 مع السباق في حلبة جدة، في المملكة العربية السعودية، مسار الشارع الجديد الذي افتتح في عام 2021 والذي ترك بالفعل ومضات من الإثارة الكبيرة للمقاعد الفردية للفورمولا 1.

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