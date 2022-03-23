يجب على الرئيس السابق لمجلس الشيوخ، أرتورو شار، المثول أمام المحكمة العليا بتهمة شراء الأصوات في المحيط الأطلسي

يوم الجمعة المقبل، 25 مارس، يجب على السيناتور أرتورو شار الذهاب إلى محكمة العدل العليا لإعطاء سرد عن الشراء المزعوم للأصوات التي تعكر عائلته، والتي ندد بها عضو الكونغرس السابق الهارب، عايدة ميرلانو.

سيلتقي الرئيس السابق لمجلس الشيوخ في الجمهورية بالسيناتور المستجوب لوريانو أكونيا، الذي استدعته المحكمة العليا يوم الجمعة في الساعة 9:00 صباحًا لشرح الفساد الانتخابي المزعوم في مقاطعة أتلانتيكو.

وفقًا لما ذكرته المحكمة العليا، يجب على شار و «القطة الطائرة»، كما هو معروف Acuña، توضيح ما إذا كان لديهم أي تورط في قضية السياسة merlanopolitics، حيث كان العديد من السياسيين الساحليين قد استفادوا في حملاتهم إلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيرهم الشركات.

يقول أليخاندرو شار أن علاقته مع عايدة ميرلانو كانت «خطأ» وأنه لم يمول الحملات. الصور: كولبرينسا والأرشيف.

الجمهور الذي سيظهر فيه أحد أعضاء عشيرة شار، سيحضره كشاهد ضده المحامي ميغيل أنجيل ديل ريو، الذي يمثل الدفاع عن ميرلانو، والذي سيشرح الصوتيات المثيرة للجدل التي كشف عنها في مناسبات سابقة حيث يتم رش شراء التصويت المزعوم.

تأتي هذه الاستدعاء بعد أن كشفت عايدة ميرلانو في منتصف فبراير من هذا العام أن شار, عائلات جيرلين, من بين آخرين, اشترت أصواتًا للمساعدة في حملاتهم, وكذلك أصوات الجهات السياسية الأخرى في البلاد, مما أثار فضيحة في الرأي العام في منتصف الحملة الانتخابية.

في الواقع، تعترف تصريحات ميرلانو المثيرة للجدل بشخصيات سياسية في البلاد مثل الرئيس إيفان دوكي، والرؤساء السابقين خوان مانويل سانتوس وألفارو أوريبي، وكذلك النائب العام السابق نيستور هومبرتو مارتينيز، وكذلك الأخوين أرتورو وأليخاندرو شار، الذين أحرقوا أنفسهم في المشاورات السابقة بين الأحزاب 13 مارس.

مباشرة، أشار ميرلانو إلى السيناتور أرتورو شار (حزب التغيير الراديكالي)، الذي هو أيضا شقيق عمدة بارانكويلا السابق والمرشح الرئاسي السابق للفريق من أجل كولومبيا، المذكورة أعلاه. كما ذكر خوليو جيرلين وأيضا أعضاء مجلس الشيوخ خوسيه ديفيد اسم (حزب U) ولوريانو أكونيا (حزب المحافظين)، من بين آخرين الذين، وفقا لعضو الكونغرس السابق، سيشكلون شبكة فساد تعرف باسم «البيت الأبيض».

عايدة ميرلانو، خوليو جيرلين، أليكس شار

وفقًا لإدانة المحكمة العليا، مؤسسة إجرامية منظمة لديها تكنولوجيا لتتبع الأصوات المشتراة والتحقق من أنها وصلت بالفعل إلى صناديق الاقتراع التي تم تشغيلها في «البيت الأبيض». بالإضافة إلى ذلك، تم بيع حزم الاقتراع بالجملة لمرشحين آخرين اشتروا خدماتهم.

من ناحية أخرى، كررت ميرلانو أن هناك مخالفات في البحث عن مقر حملتها الانتخابية، عندما تم القبض عليها. بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أنهم كانوا سيصنعون مونتاج لجعلها تبدو كزعيمة لمنظمة لشراء الأصوات.

ندد ميرلانو بأن محامية الإخوة شار قد سعى إليها حتى لا تشهد ضدهم. حتى أنه أكد أن حياته وحياة عائلته في خطر لأنه لا يستطيع الوصول إلى ضغوط العشائر التي يتهمها اليوم بالفساد الانتخابي.

وفي مواجهة ادعاءات خطيرة مثل تلك التي قدمها ميرلانو، طالبت المحكمة العليا بتسليم أدلة لدعم شكاواه. وافقت عضوة الكونغرس السابقة على تقديم مواد من شأنها أن تعرض السياسيين الساحليين للخطر، بالإضافة إلى ذلك، حذرت من أنها في الإجراءات المستقبلية «ستقدم معلومات خاصة عن شركتين سيكونان الجبهة لشراء الأصوات على الساحل».

طوال هذه العملية، يرافق ميرلانو ميغيل أنجيل ديل ريو، المحامي الذي تخلى عن تطلعاته السياسية مع الميثاق التاريخي.

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