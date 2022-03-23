بدأ FIFA البيع الثاني لتذاكر كأس العالم 2022: كيفية شرائها وكم من الوقت يمكن شراؤها

Soccer Football - Chile v Germany - FIFA Confederations Cup Russia 2017 - Final - Saint Petersburg Stadium, St. Petersburg, Russia - July 2, 2017 Fans hold a match ticket outside the stadium before the match REUTERS/Carl Recine

بدأت بطولة كأس العالم بالفعل في العيش بوتيرة كاملة، ويتسابق المشجعون في جميع أنحاء العالم وراء تذاكرهم ليتمكنوا من مرافقة فرقهم في كأس العالم التي ستقام في قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر. بعد المرحلة الأولى من مبيعات التذاكر التي أغلقت في 8 فبراير، فتح FIFA قرض تذكرة الفترة: ستكون حسب طلب الطلب وستستمر ستة أيام فقط.

«نظرًا لأن هذه فترة التماس، سيتمكن المعجبون من إكمال عملية الشراء على الفور ويجب عليهم الإسراع لتجنب المفاجآت غير السارة. هذه هي الفرصة الأخيرة للحصول على تذاكر سيحصل عليها المشجعون قبل السحب النهائي «، أوضحوا من أعلى هيئة في العالم.

يمكن الآن شراء تذاكر كأس العالم الجديدة هذه على موقع FIFA.com/tickets وستكون هذه النافذة مفتوحة حتى 29 مارس الساعة 11.00 بتوقيت وسط أوروبا (7 صباحًا في الأرجنتين).

خلال مساحة التذاكر الأولى لمباراة كأس العالم الـ 64، سجل الفيفا 17 مليون طلب وتم تقديم ما يقرب من مليوني طلب للنهائي الذي سيعقد في 18 ديسمبر في استاد لوسيل بسعة تزيد عن 80ألف شخص.





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