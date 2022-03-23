يمنع الفشل نجوم TikTok الجدد من شحن محتواها

(بلومبرغ) - تم استبعاد العديد من نجوم TikTok الصاعدين الذين تأهلوا مؤخرًا للصندوق لتلقي المدفوعات مقابل مقاطع الفيديو الفيروسية الخاصة بهم خارج نظام التسجيل، مما تسبب في الإحباط والغضب العام بين بعض منشئي التطبيق الأكثر تفانيًا.

توفر منصة الفيديو الخاصة بـ Bytedance Ltd حافزًا للأشخاص لنشر مقاطع فيديو فيروسية بخلفية تعوض المبدعين بجماهير كبيرة. ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، منع الفشل في عملية التسجيل بعض الحسابات المؤهلة من التسجيل.

قال مات موني أنه في محاولته لتنمية حسابه والانضمام إلى صندوق الصانع، كان يقوم بثلاث مشاركات في اليوم. ومنذ تقييمه الأسبوع الماضي، يقدر أنه تحقق مما إذا كان العيب قد تم إصلاحه 20 مرة في اليوم.

«بمجرد أن وصلت أخيرًا إلى 10000 متابع، كنت سعيدًا جدًا. ثم، بعد التعرف على هذا الخطأ، كان الشعور خيبة أمل»، قال موني. «الآن، في كل مرة أنشر فيها، كل ما أفكر فيه هو مقدار ما كنت سأحصل عليه في خلفية المنشئ.»

يروي

العشرات من المستخدمين على TikTok, تويتر, ومنتدى TikTokHelp من Reddit قصة مماثلة عن خطأ يمنع المستخدمين من الانضمام إلى الصندوق, مع المشاركات التعارف العودة إلى 25 فبراير.

وقال TikTok في بيان: «نحن ندرك مشكلة تؤثر على تدفق التسجيل لصندوق المبدعين ونعمل بنشاط على حل يجب أن يكون متاحًا في الأيام المقبلة». «نستمر في الاستماع والسعي للحصول على تعليقات من مجتمع المبدعين لدينا وتطوير ميزاتنا لتحسين تجربتهم في البرنامج.»

للحصول على أموال مقابل مقاطع الفيديو الخاصة بهم، يجب أن يكون لدى منشئي المحتوى 10000 متابع، و 100,000 مشاهدة تراكمية في آخر 30 يومًا، وأن يكون عمرهم أكثر من 18 عامًا. كل يوم، يقسم TikTok جزءًا من الصندوق بين الأعضاء المؤهلين، بدلاً من مشاركة نسبة ثابتة من إيرادات الإعلانات مثل YouTube من Google. تعتمد مبالغ الدفع على عوامل تشمل وجهات النظر والالتزام والالتزام بقواعد المحتوى.

ملاحظة أصلية:

خلل صندوق TikTok يمنع النجوم الصاعدة من الحصول على أموال

المزيد من القصص مثل هذه متاحة على bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.