يمكن أن يعود إريكسن، الذي تعافى من covid-19، إلى الدنمارك يوم السبت

أعلن المدرب كاسبر هولماند يوم الأربعاء، الذي تعافى من covid-19، أن كريستيان إريكسن سيتمكن من العودة إلى التدريب يوم الخميس مع الدنمارك ويمكن أن يوقع عودته الكبيرة مع قميص الدنمارك يوم السبت.

بعد تسعة أشهر من سكتة قلبية في منتصف بطولة أوروبا، والتي تطلبت إدخال منظم القلب، تم استدعاء إريكسن الأسبوع الماضي لمباراتين ودية، السبت ضد هولندا، والثلاثاء ضد صربيا في كوبنهاغن.

هدد اختبار إيجابي لـ covid بتأخير عودته.

«على الأرجح، سأبدأ كبديل ضد هولندا، وبعد ذلك سنرى كيف تسير الأمور في أمستردام. لكنه سيكون متاحا بنسبة 100٪ للعودة إلى الوطن» ضد صربيا، وقال كاسبر هجولماند خلال مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الدنماركية.

واكد الاتحاد لوكالة فرانس برس ان اريكسن الذي يلعب حاليا مع برينتفورد الانجليزي في الدوري الممتاز سينضم الى المنتخب الوطني الدنماركي الذي يتركز حاليا في اسبانيا يوم الاربعاء ويمكن ان يتدرب يوم الخميس.

«نحن بحاجة إلى التحدث عما تمكن من القيام به مع برينتفورد، حيث بدأ التدريب مرة أخرى يوم الأحد. قبل ذلك، فقد التدريب لمدة أربعة أيام. لذلك سنرى ما كان قادرا على القيام به»، قال هولماند.

يعيش اللاعب الدنماركي البالغ من العمر 30 عامًا مع مزيل الرجفان الداخلي منذ حادث القلب الذي وقع في 12 يونيو ضد فنلندا، في بطولة أوروبا.

في ذلك اليوم، كان فاقدًا للوعي على العشب لدقائق طويلة، بعيون زملائه المصدومة والملعب وملايين المشاهدين، قبل أن يستعيد وعيه بعد عملية إنقاذ طارئة.

يعود إريكسن (109 مباريات للمنتخب الوطني 36 هدفًا) إلى المنتخب الدنماركي الذي تألق تكريما له خلال بطولة أوروبا (تم إقصاؤها في الدور قبل النهائي) وتأهل لكأس العالم 2022 التي ستقام في قطر في نهاية العام.

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