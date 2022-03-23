سيتحدث اللاعبون الإنجليز ضد قطر

لندن, 23 مارس سيتحدث لاعبو المنتخب الإنجليزي ضد المشاكل التي تواجه قطر, الدولة التي ستستضيف كأس العالم القادمة, كما أوضح الكابتن هاري كين. أكد لاعب توتنهام هوتسبير أن لاعبي المنتخب الوطني عقدوا اجتماعًا هذا الأسبوع ليقرروا كيف يمكنهم تسليط الضوء على المشكلات الموجودة في هذا البلد وكيف يمكنهم المساعدة في حلها. وقال كين في مؤتمر صحفي: «نحن اللاعبين لا نختار مكان لعب كأس العالم». واضاف «ان ما يمكن عمله هو التركيز على القضايا الهامة التى لن تناقش اذا لم تقام كأس العالم هناك». «علينا أن نحاول المساعدة قدر الإمكان لفهم شكل الوضع وما هي المشاكل الموجودة. نحن لسنا خبراء في هذا المجال، ولكن، كما هو الحال دائمًا، علينا أن نحاول المساعدة بأي طريقة ممكنة. استخدم منصتنا للقيام بما في وسعنا». «من خلال ما أفهمه، كان هناك تقدم في البلاد. ما آمل هو أنه عندما تقام كأس العالم، يمكننا التركيز على البلاد وحل المشاكل التي كانت موجودة منذ فترة طويلة،» أضاف كين. كما أوضح المهاجم أنه سيتحدث إلى لاعبين آخرين في فريقه وأنهم سيحاولون الحصول على حركة موحدة بين اللاعبين. رئيس msg/ism