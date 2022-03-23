«El Huevo» Treviño من شمال شرق كارتل أكد للسلطات أن ليس لديها المال أو العمل

تم ترحيل El Huevo Treviño من قبل المكسيك إلى الولايات المتحدة متهما بارتكاب جرائم مختلفة تتعلق بالاتجار بالمخدرات، لذلك قدم بيانه المالي، الذي يبدو أنه يتعارض مع الادعاءات التي تثقل كاهله.

وكشف الصحفي أنخيل هيرنانديز لصحيفة ميلينيو أن إل هويفو قال إنه تم كسره خلال تصريحه أمام السلطات المكسيكية، على الرغم من البحث عنه، من بين جرائم أخرى، بتهمة غسل الأموال.

وذكرت الصحيفة أن تريفينيو قال إنه عاطل عن العمل، وبدون دخل خلال الأشهر القليلة الماضية. كان هناك أيضًا نقص في النقد، واستبعد أن يكون صاحب حساب مدخرات أو جاري في البنوك.

ووفقا للمذكرة، أكد الرجل المستهدف لتهريب المخدرات أيضا أنه ليس لديه عقارات ولا سندات أو مركبات أو ممتلكات قيمة.

وكأن ذلك لم يكن كافياً، فقد أعلن أنه أعزب وأب لثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و 11 و 14 سنة، يجب أن يدعموهم. على الرغم من الظروف التي قيل إنها تمر، فإنها توفر 700 دولار للقصر لاستئجار المساكن والغذاء والنقل.

تم القبض على تريفينيو في نويفو لاريدو وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة بتهمة غسل الأموال والاتجار بالمخدرات (الصورة: خاص)

أفادت السلطات في 13 مارس عن اعتقال خوان جيراردو تريفينيو تشافيز، الذي تم التعرف عليه على أنه الزعيم المزعوم لكارتل شمال شرق البلاد، وعضو سابق. من الجماعة الإجرامية زيتاس.

ومن خلال أمانة الدفاع الوطني ومكتب المدعي العام ومركز الاستخبارات الوطني والحرس الوطني، تم الاستيلاء على البيض في حي هيدالغو في نويفو لاريدو، تاماوليباس.

وبعد أن حاول أفراد الجريمة المنظمة نصب كمين لعناصر من القوات المسلحة المكسيكية، تم التعرف على الرجل المعني، الذي نُقل إلى مكتب المدعي العام المتخصص المعني بالجريمة المنظمة.

في تلك الليلة، كانت هناك عدة هجمات خلال الليل، مع إطلاق النار الذي أفاد به المجتمع المدني، استمر لساعات، بالإضافة إلى العديد من الحواجز على الطرق بهدف تحقيق إنقاذ بيضة تريفينيو.

ألقي القبض على إل هويفو تريفينيو بعد هجوم على القوات المسلحة المكسيكية (الصورة: كوارتوسكورو)

في حوالي الساعة 2:48 صباحًا، حذر حساب القنصلية العامة أيضًا من أنه «بسبب حالة الطوارئ في المدينة»، سيتم إعادة جدولة جميع المواعيد المقررة في 14 مارس 2022 في مرافقها وCas.

حتى القنصلية الأمريكية في نويفو لاريدو نبهت المواطنين الأمريكيين بالقرب من المنطقة للبحث عن ملاذ آمن وتجنب المنطقة خلال الساعات التالية لنشرها.

بعد مواجهة جمهوره في الأراضي المكسيكية، تم ترحيل خوان جيراردو تريفينيو إلى الولايات المتحدة، حيث هو مطلوب لغسل الأموال و مؤامرة للتعامل مع المخدرات.

وبالإضافة إلى ذلك، كان لدى الجاني المزعوم أمرين آخرين بالقبض عليهم في تاماوليباس وكواهويلا لارتكابهم جرائم ابتزاز، وجمعية إجرامية، والإرهاب، والقتل المتعمد.

تم ترحيل إل هويفو تريفينيو إلى الولايات المتحدة (الصورة: سيدينا)

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن زعيم شمال شرق كارتل وصل إلى تيخوانا في الدقائق الأولى من هذا الثلاثاء، 15 مارس، في طائرة اتحادية ليتم تسليمها إلى السلطات الأمريكية. تم تسليم El Huevo عند المعبر الحدودي في تيخوانا، باجا كاليفورنيا، على الجسر الذي يربط سان دييغو، كاليفورنيا.

رحب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ودائرة المارشالات الأمريكية بجيراردو تريفينو بعد 20 دقيقة من منتصف ليل الثلاثاء، في عملية أمنية قوية نشرتها القوات الفيدرالية لمنع الهجمات المحتملة من قبل شمال شرق كارتل.

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