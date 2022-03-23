و قال إدواردو يانيز إنه ضحية لسوء المعاملة: «في مناسبات لا حصر لها»

انضم إدواردو يانيز إلى قائمة المشاهير الذين أعربوا بطريقة ما عن رأيهم في قضية ساشا سوكول ولويس دي لانو، لأنه في هذه المناسبة أعطى ممثل telenovela الشهير وجهة نظره حول ادعاءات سوء المعاملة التي تم تقديمها في الأعمال التجارية المكسيكية، على الرغم من أنه لم يقصر الموضوع على الأرقام وحدها لأنه بالنسبة له شيء يمكن تقديمه في جميع المجالات الاجتماعية، بغض النظر عن الجنس.

لم يكن بطل Televisa صامتًا وقبل أن يذكر أنه فكر في الموضوع الذي أثار جدلاً كبيرًا في الجمهور المكسيكي، اعترف يانييز بأنه كان أيضًا ضحية لسوء المعاملة في «مناسبات لا حصر لها»، لكنه لم يكن مهتمًا بذكر المزيد عنه. لأنه بحلول الوقت الذي كان فيه لم يعد هناك الكثير من المعنى، تماما كما انه لا يريد الكثير من الناس خارج حياته لمعرفة شيء ما، لذلك من دون سبب انه سوف يتحدث.

«في مناسبات لا حصر لها [...] في حالاتي... أنا لست مهتمًا بإخبار الناس بأبيدي، فأنا أحلهم بنفسي «، علق الممثل قبل التلفزيون الصباحي أزتيكا، Venga La Alegría، أمام الموجة التي تم إنشاؤها والتي أشاد بها الممثلون والممثلات المخضرمون الذين يسعدون بأن الإساءة وسوء المعاملة قد تم الكشف عنها أخيرًا.

أكد الممثل أنه لن يتحدث عن ذلك بعد الآن. الصورة: إنستغرام/ @eduardoyanezofc

أكد ممثل الميلودراما مثل True Loves و Wild Heart و Amores Con Trampa أن هذه الأنواع من الممارسات المؤسفة لا تحدث فقط في محطات التلفزيون أو المذيعين أو الصحف أو وسائل الإعلام بشكل عام، لأن النساء بشكل رئيسي في أي تجارة يواجهن دائمًا حالات من هذا القبيل، على الرغم من أن الرجال قد يعانون أيضا من ذلك، وقال انه يحب أساسا بالنسبة لهم أن المجتمع المكسيكي هو «الاستيقاظ» وكسر مع تلك السلاسل من الإجراءات السلبية.

«أنا لا أقول أنه فقط في عالم الفن أو عالم الترفيه هو الوحيد الذي يتعرض لهذا. إنه موجود في المستشفيات أو البنوك أو الصناعات أو المصانع حيث تكون النساء أو الشباب أو الرجال طعمًا لأشخاص آخرين يكرسون أنفسهم لمضايقة الآخرين وإساءة معاملتهم، فهو ليس شيئًا حصريًا لنا».

لا تزال قضية ساشا سوكول ضد لويس دي لانو تثير الجدل الصورة: أرشيف

بالنسبة لإدواردو يانيز، فإن الانفتاح الاجتماعي الذي تم إنشاؤه في السنوات الأخيرة بفضل الحركات الاجتماعية الكبيرة التي تقودها نساء عظيمات - مثل النسوية - أو حتى بعض الأقليات التي تظهر بشكل متزايد أنها ليست سوى أقلية - مثل مجتمع LGBT+ - سمح للفنانين بالتعبير عن كل شيء أنواع من الانتهاكات كما حدث منذ أن نددت ساشا سوكول علانية لويس دي لانو.

وقالت قبل صدور الحكم: «إن الانفتاح الموجود لجميع أنواع المواضيع يجعل العديد من الزملاء والزملاء يجرؤون على الحديث عن الأشياء التي تعرضوا لها في الماضي أو الانتهاكات التي تعرضوا لها في الماضي وحيث في ذلك الماضي لم يكن بقدر ما يقولون ذلك»، قالت قبل صدور الحكم: «إلى المسيء من هو ثمل وسوء المعاملة الذين نأمل أن تجد الراحة في ذهنه، بمعنى أن العدالة قد تمت»، وخلص إلى ذلك.

هذا ما سيبدو عليه الممثل في فيلمه (الصورة: إنستغرام/ @eduardonanezofc)

سيلعب الممثل دور امرأة في فيلم بعنوان العم، الذي صدر في 25 مارس 2022 بواسطة Primepideo. في ذلك، سيشارك إدواردو يانيز الاعتمادات مع خوسيه إدواردو ديربيز وأريادني دياز. على الرغم من أنه أكد أنه سيفعل كل شيء بالطريقة الأكثر احترامًا، إذا كان تحديًا كبيرًا في مسيرته المهنية:

«بعد أن قبلت الشخصية، قبلت أنني اضطررت إلى تحويل نفسي، وهذا عقليًا. وضع على الملابس، شعر مستعار، ماكياج، الكعب»، وكشف لبث التلفزيون المكسيكي بيع El Sol.

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