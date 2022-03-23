دومينيكان سوتو وديفرز وغيريرو جونيور يتفقون على الأجور مع فرقهم

كتب Deportes, 22 لاعبي مار الدومينيكان خوان سوتو, فلاديمير غيريرو جونيور. ورافائيل ديفرز توصلوا إلى اتفاقيات مع فرقهم هذا الثلاثاء لموسم الدوري الرئيسي المقبل, وبالتالي تجنب التحكيم في الأجور. سيتم استلام أكبر مبلغ بين اللاعبين الثلاثة من قبل لاعب واشنطن ناشيونال خوان سوتو، الذي تعهد الفريق بدفع 17.1 مليون دولار للحملة التي تبدأ في الرابع عشر من الشهر المقبل، وفقًا لـ MLB.com. في العام الماضي، بلغ متوسط سوتو .311، مع 29 شوط على أرضه و 95 RBIs، واحتل المركز الثاني في الأصوات لجائزة اللاعب الأكثر قيمة في الدوري الوطني. ديفرز، من جانبه، سيحصل على 11.2 مليون دولار للدفاع عن قميص بوسطن ريد سوإكس مرة أخرى، والذي قاده إلى بوستسسن العام الماضي. بلغ رجل القاعدة الثالث البالغ من العمر 24 عامًا، والذي يأتي من حضور أول مباراة له كل النجوم والفوز بأول مضرب سيلفر له، في المتوسط .279، مع سجل شخصي يبلغ 38 هوميرس و 113 RBIs في حملة 2021. غيريرو الابن، الذي أظهر صحوة مضربه في التقويم الأخير الرئيسي، سيتقاضى 7.9 مليون دولار لتدمير ملعب MLB في موسم 2022 مع تورونتو أزوليخوس. نجل الدوري الرئيسي السابق فلاديمير غيريرو، وضع أفضل الإحصاءات عن مسيرته الشابة في المسابقة الأخيرة عندما تراكمت في المتوسط .311 مع 48 أشواط على أرضه و 111 RBIs، مما أدى به إلى أن يكون الثاني في الأصوات لجائزة اللاعب الأكثر قيمة في الدوري الأمريكي. رئيس ساعة /rsl/سيارة