يحلم دي توماس بكأس العالم: «سيكون أعظم إنجاز في مسيرتي»

يواجه

لاس روزاس (مدريد)، 23 مار راؤول دي توماس، مهاجم إسبانيول الدولي، تحديًا، حيث فاز بمكانة بين المختارين الذين سيمثلون المنتخب الإسباني في كأس العالم قطر التي ستقام في نوفمبر المقبل، والذي أكد أنه سيكون «أعظم إنجاز» في مسيرته. «إن التواجد في كأس العالم سيكون أعظم إنجاز بالنسبة لي في مسيرتي الرياضية وفي حياتي الشخصية. وقال في مقابلة مع «النادي الرياضي» في حالة عدم حدوث ذلك، سأدعم ويشجع المنتخب الوطني كما فعلت دائما». يعترف دي توماس بأن اللعب في ناد مثل إسبانيول يمكن أن يؤذيه للفوز بالمكان. «بطريقة يمكن أن تؤذي، لأنه في النهاية، تتمتع الفرق الرائدة بمزيد من المسابقات والمزيد من المباريات والمزيد من الفرص للتسجيل. نعم، يمكن أن تؤثر، ولكن يجب أن أتكيف مع ما لدي وهذه هي الطريقة التي تمكنت من أن أكون في المنتخب الوطني مع إسبانيول». بعد تجربته الأولى كدولي مطلق، يشعر المهاجم بالامتنان للمدرب لويس إنريكي مارتينيز و «لكامل طاقم تدريبه»، على الثقة في مكالمة ثانية سيحاول فيها تسجيل أهدافه الأولى في المباريات الودية ضد ألبانيا وأيسلندا. في الواقع، يتم لعب أول المباريات في برشلونة، في ملعب إسبانيول، حيث يفخر راؤول دي توماس بقيادة مشروع النادي. «أنا فائز، أحب التحديات الكبيرة وإنه لشرف لي أن أكون رمزًا في هذا النادي. هدفي هو التحسين كل يوم ومساعدة النادي على النمو للمستقبل». قبل الوصول إلى أفضل لحظات حياته المهنية، كان على دي توماس التغلب على الآخرين الذين ليس لديه ذاكرة جيدة. «كانت أسوأ لحظة لي في بنفيكا، كانت ستة أشهر شديدة للغاية في السلبية. وأفضل لحظاتي هي عدة، عندما كنت في رايو فاليكانو، في أكاديمية ريال مدريد، والآن في إسبانيول. أنا أبقى مع الحاضر». كشف المهاجم عن ممارستين ساعدته على التحسن كمحترف. «تمنحك الملاكمة أشياء مختلفة عن التأمل الذي يمنحك إياه. مع الملاكمة لدي هذا التحرر حتى أتمكن من التخلي عن التوتر الذي قد تشعر به من يوم لآخر والتأمل يهدئك تمامًا ويعمل أيضًا على إيقاف الضغط الذي لدينا جميعًا في رؤوسنا». رئيس مم/ea