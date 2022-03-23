COVID-19: تناقش نويفو ليون القضاء على الاستخدام الإلزامي لأغطية الوجه لأي مساحة

CIUDAD DE MÉXICO, 19NOVIEMBRE2020.- Las bajas temperaturas continúan en la capital del país por lo que las alcaldías de: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco mantienen activa la alerta amarilla. Por tal motivo, el gobierno capitalino exhorta a los habitantes a vacunarse contra la influenza, consumir abundantes líquidos y evitar los cambios bruscos de temperatura, esto dentro del contexto de pandemia por covid-19. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

أعلن حاكم نويفو ليون، صموئيل غارسيا سيبولفيدا، أن إدارته تنظر في خيار إعلان استخدام الأقنعة في أي مكان اختياري (سواء كان مفتوحًا أو مغلقًا).

نظرًا لانخفاض حالات COVID-19، في 13 مارس، دخل القضاء على الاستخدام الإلزامي للأقنعة للمرفقات الخارجية حيز التنفيذ - تم الإعلان عنه في 10 مارس من قبل الرئيس emecista -، مما يجعل الكيان الأول في الجمهورية المكسيكية لتنفيذ هذا التفويض.

وهكذا، بعد أكثر من أسبوع بقليل، أفاد الحاكم أنه أوعز إلى وزارة الصحة بالولاية بأن تقترح على اللجنة تمديد الإجراء ليشمل مساحات أخرى «بحكم النتائج الإيجابية للغاية» المسجلة.

وقالت في مؤتمر صحفي في 22 مارس: «أطلب اليوم من الدكتورة ألما أن (...) تقترح على اللجنة ما يمكننا المضي قدمًا؛ وما الذي يمكننا تغطيته؛ وما هي المساحات أو الأماكن التي يمكننا توسيعها».

صامويل جارسيا. الصورة: @samuel_garcias

وأوضح صموئيل غارسيا أن الاقتراح سيقدم إلى تحليل لجنة صحية وآخر من الخبراء الذين سيكون حكمهم، بمجرد الموافقة عليه، هو الذي سيؤيد تحليل تطبيقه داخل الحكومة: «إنه لا يعتمد على صموئيل»، وأكد.

لأول مرة في الوباء بأكمله، في 21 مارس، دخلت 32 ولاية في جمهورية المكسيك إشارة المرور الخضراء الوبائية (منخفضة المخاطر) ) من COVID-19، والتي ستكون صالحة حتى 03 أبريل المقبل.

وهذا من شأنه أن يؤكد نهاية «الموجة الرابعة» من الإصابات المسجلة في بداية عام 2022 وتتميز بهيمنة متغير Ómicron. وبالتالي، حددت عدة كيانات العودة الكاملة إلى الأنشطة، وكذلك الاستخدام الاختياري لأغطية الوجه، كما كان الحال في نويفو ليون وكوينتانا رو.

(الصورة: كوارتوسكورو)

كان الكيان الثاني للقضاء على الاستخدام الإلزامي للأقنعة في الأماكن المفتوحة هو كوينتانا رو: «أعلم أنك تشاركني الرضا عن وصولنا إلى هذه المرحلة ونواجه سيناريو جديدًا بدا بعيدًا لفترة طويلة»، قال الحاكم كارلوس خواكين غونزاليس.

وأوضح أنه لن يكون إلزاميًا استخدامه عند ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة (مثل الشاطئ أو في الشارع)، ولكن ليس على متن وسائل النقل العام أو في الأماكن المغلقة مثل المكاتب ومحلات السوبر ماركت والبنوك وفي الأماكن التي بها حشود، مثل تيانغيس والأسواق.

ومع ذلك، أوضح الحاكم أن المرسوم مؤقت وأن صلاحيته ستعتمد على تقدم وسلوك COVID-19 في الأسابيع المقبلة، مع إيلاء اهتمام خاص لموسم عيد الفصح.

وفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الصحة (SSA)، سجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 حالة وفاة جديدة و 671 إصابة بفيروس كورونا، مما زاد الرقم التراكمي إلى 5,635500 حالة إيجابية و 322,107 حالة وفاة.

في 22 مارس، أفاد هوغو لوبيز جاتل، وكيل وزارة الصحة، أن المكسيك لديها بالفعل «سبعة أسابيع متتالية من الحد من الوباء» وقال إنه «بالفعل اتجاه مستدام للغاية» وسيصل بالتأكيد إلى «الحد الأدنى من هذا الوباء»، بعد الموجة الرابعة من العدوى.

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