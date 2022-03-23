COVID-19 في المكسيك: كان للنساء تأثيرات اقتصادية وعمالية أكثر من الرجال

16/09/2020 Latinoamérica.- La Cepal propone un ingreso de emergencia para 14 millones de mujeres latinoamericanas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas ha propuesto la creación de un ingreso básico de emergencia para las 14 millones de mujeres que perdieron su empleo en 2020 a causa de la pandemia. POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL CARLOS TISCHLER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

في المكسيك، لم يكن تأثير جائحة COVID-19 هو نفسه على النساء والرجال.

ولجعل هذه الاختلافات واضحة، أجرى المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا (Inegi) دراسة منظور جنساني لمختلف برامجه الإعلامية، وسلطت الضوء على كيفية تأثير الوباء على النساء والرجال في 5 مجالات محددة: المهنة والعمالة، والدخل و الإنفاق, و العمل غير المدفوع الأجر, و التعليم, و الصحة, فضلا عن الأمن و العنف.

وسلطت إينيجي الضوء على أن الوباء أدى إلى انخفاض في الأنشطة الاقتصادية، مما تسبب، في كل من النساء والرجال، في انخفاض في سوق العمل وفقدان فرص العمل وانخفاض الدخل الاقتصادي.

الصورة: EFE/EPA/مارتن ديفيسيك/أرشيف

ومع ذلك، فقد حدث الانتعاش بطريقة متباينة، وهو ما يمكن أن يعزى إلى عوامل مختلفة؛ على سبيل المثال، أثر تعليق الأنشطة على القطاعات التي تشارك فيها النساء بشكل أكبر والتي كانت إعادة فتحها أبطأ، مثل قطاع الخدمات.

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا أن مشاركة النساء في سن 15 سنة فأكثر في سوق العمل تتأثر بتعليق الأنشطة غير الضرورية.

«على الرغم من أنه، منذ قبل الوباء، كان هناك بالفعل اختلاف ملحوظ في مشاركة النساء والرجال، كنتيجة مباشرة لهذه الحالة الصحية الطارئة، كانت هناك زيادة قدرها 2.7 مليون امرأة في السكان غير النشطين اقتصاديًا (PNEA)، أي الذين لم ينفذوا اقتصاديًا ولم يبحثعن عن عمل، جاء 2.4 مليون منهم من السكان النشطين اقتصاديا (EAP)، الذين كانوا إما يعملون أو عاطلين عن العمل (بحثا عن عمل)».

وأوضحت أنه على الرغم من أن النساء داخل السلطة الوطنية الفلسطينية قد تناقصن مع الانفتاح التدريجي للاقتصاد، فإن المستوى قبل حالة الطوارئ الصحية لم يتعافى بعد.

وسلط الضوء على أنه في الربع الرابع من عام 2021 (أكتوبر - ديسمبر)، بلغ عدد النساء في السكان غير الناشطين اقتصاديًا 28,738,387 شخصًا. وفي حين بلغ عدد السكان الناشطين اقتصاديا 23 مليون و 206 آلاف 103 امرأة؛ أي أن هناك عدد أكبر من النساء اللاتي لا يملكن وظيفة أكثر من النساء اللاتي يعملن.

الصورة: EFE/رودريجو سورا/أرشيف

فيما يتعلق بالولايات في البلد حيث فقدت معظم الوظائف للنساء في بداية الوباء هي: تاباسكو وباجا كاليفورنيا سور وسونورا ومكسيكو سيتي.

تسلط الدراسة الضوء على أن الانخفاض في الأنشطة الاقتصادية، بسبب الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، قد أثر بشكل رئيسي على العمال غير الرسميين، حيث يفقدون سبل عيشهم على الفور تقريبًا ويخرجون من سوق العمل.

قبل الوباء، في الربع الأول من عام 2020، كان معدل العمل غير الرسمي 1 (TIL 1) للنساء 56.7٪، على النقيض من ذلك، بلغ الرجال 55.3٪. بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2020، أظهرت TIL انخفاضًا قدره 7.1 نقطة مئوية، تمثل 3.5 مليون امرأة.

وقد سمحت إعادة الفتح التدريجي للأنشطة باستعادة الوظائف المفقودة. ومع ذلك، لا يزال معدل البطالة لدى النساء عند مستوى أعلى مما لوحظ قبل حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن فيروس سارس CoV-2.

في الربع الرابع من عام 2021، كانت 4 من كل 100 امرأة نشطة اقتصاديًا عاطلات عن العمل، مما يعني أن ما يقرب من 108 آلاف امرأة في هذه الحالة أكثر مما كانت عليه في مستويات ما قبل الوباء.

وفيما يتعلق بالتأثير على دخل العمالة للنساء العاملات، سلطت شركة Inegi الضوء على أن تدابير الإغلاق تمثل ضربة كبيرة لاقتصاد الأسرة في المكسيك. على وجه الخصوص، تأثر دخل المرأة خلال الأشهر من أبريل إلى يوليو 2020 بسبب انخفاض الأنشطة الاقتصادية.

قبل الوباء، في الربع الأول من عام 2020، كان معدل العمل غير الرسمي 1 (TIL 1) للنساء 56.7٪، على النقيض من ذلك، بلغ الرجال 55.3٪. (الرسم: إنجي)

وسلطت شركة Inegi الضوء على أنه في أبريل 2020، خفضت خمس من كل 10 نساء عاملات دخلهن من العمل؛ بينما بحلول يوليو 2020، استمرت 4 نساء من أصل 10 نساء في انخفاض دخلهن.

في الربع الأول من عام 2020، زاد كل من النساء والرجال دخلهم مقارنة بعام 2018. ومع ذلك، تسبب انخفاض النشاط الاقتصادي الناتج عن الوباء في انخفاض متوسط دخلها الشهري لعام 2020.

في عام 2020، كان متوسط دخل النساء أقل من الرجال بمقدار 2500 بيزو شهريًا. في الربع الأول من عام 2020، كان الدخل الشهري للمرأة، في المتوسط، 5,021 بيزو. بحلول نهاية نفس العام، كان المتوسط الشهري بالفعل 4,883 بيزو.

في المقابل، كان متوسط دخل الرجال الشهري 8,317 بيزو في الربع الأول من عام 2020، بينما كان متوسط دخلهم الشهري في نهاية العام 7,432 بيزو.

وسلطت Inegi الضوء على أنه خلال عام 2020 ومقارنة بعام 2018، انخفض الدخل النقدي الشهري للمرأة لمن لديهم مستوى المدرسة الثانوية وما فوق. على سبيل المثال، حصلت المرأة الحاصلة على درجة دراسات عليا كاملة أو غير كاملة في عام 2018، في المتوسط، 22،289 بيزو شهريًا، ولكن بحلول عام 2020 انخفض متوسط دخلها الشهري إلى 18,924 بيزو.

في المقابل، كان متوسط دخل النساء اللائي حصلن على تعليم ثانوي كامل أو غير مكتمل 3،417 بيزو في عام 2018، ولكن بحلول عام 2020 ارتفع دخلهن بشكل طفيف إلى 3,587 بيزو شهريًا.

الصورة: كلاوديو كروز/AFP/أرشيف

وأدى الحبس أيضا إلى زيادة في العمل الذي يقوم به داخل المنازل، تقليديا من قبل النساء، في حين كان هناك انخفاض في الأنشطة التي تتطلب عمليات نقل خارج المنزل.

وسلطت شركة Inegi الضوء على أنه في عام 2020 بلغت القيمة الاقتصادية للعمل غير المدفوع الأجر في الأسر 6.4 مليار بيزو، أي ما يعادل 27.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومن هذا المبلغ، ساهمت النساء بقيمة اقتصادية أكبر بمقدار 2.7 مرة مقارنة بالرجال في عملهم المنزلي وأنشطة الرعاية المنزلية. أي أنه مقابل كل وزن ساهم به الرجال في عام 2020، ساهمت النساء 3.

في المقابل، في عام 2019، بلغت القيمة الاقتصادية للعمل غير المدفوع الأجر في الأسر 5.6 تريليون بيزو ومثلت 22.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

بين عامي 2019 و 2020، كانت الأنشطة التي أظهرت أكبر زيادة هي الرعاية والدعم، وتوفير الطعام والتنظيف والصيانة للمنزل.

عند مقارنة القيمة الاقتصادية للعمل الذي تقوم به النساء بين عامي 2019 و 2020، يمكن ملاحظة أنه خلال أنشطة الوباء مثل: الرعاية والدعم، وتوفير الغذاء، وتنظيف وصيانة المساكن زادت أكثر.

الصورة: كلاوديو كروز/AFP/أرشيف

في حالة مشاركة الرجال، زادت هذه الأنشطة أيضًا، ومع ذلك، على الرغم من هذا التغيير، لا تزال الأنشطة المنزلية وأنشطة الرعاية تقع بشكل رئيسي على النساء، على سبيل المثال، مقابل كل وزن ساهم به الرجال في عام 2020 في توفير الغذاء، وساهمت النساء 5.

خلال عام 2020، كانت هناك زيادة في متوسط ساعات العمل الأسبوعية في العمل المنزلي وأعمال الرعاية؛ في النساء، كان النشاط الذي أظهر أكبر نمو هو تقديم المساعدة للأسر الأخرى، يليه توفير الغذاء، وكذلك تنظيف وصيانة المساكن.

في المقابل، كان هناك انخفاض في الأنشطة التي تتطلب النقل خارج المنزل مثل التسوق والإدارة، والوقت الذي يقضيه في العمل التطوعي، وأنشطة الرعاية مثل اصطحاب أحد أفراد الأسرة إلى المدرسة، أو التعيين الطبي أو أي نشاط آخر.

بمقارنة الساعات التي يكرسها النساء والرجال لأنشطة معينة، يمكننا أن نرى أوجه عدم المساواة التي تستمر اليوم والتي لم يتم حلها خلال الوباء، على سبيل المثال: في عام 2020 عملت النساء في المتوسط في الأسبوع 13.9 ساعة (13.7 في 2019) لتوفير الطعام، والرجال 4.3 ساعة (4.2 ساعة في 2019).

الصورة: EFE/أوليسيس رويز باسورتو/أرشيف

في عام 2020، كانت القيمة الاقتصادية للعمل غير المدفوع الأجر للنساء المتزوجات أو المتحدات أكثر من ضعف قيمة النساء العازبات وثلاثة أضعاف قيمة الرجال المتزوجين أو المتحدين. بينما في الأسر التي لديها أطفال دون سن 6 سنوات، تؤدي النساء عملاً غير مدفوع الأجر بثلاث مرات أكثر من الرجال؛ وقد تم الحفاظ على هذه النسبة بين عامي 2019 و 2020.

كما أدى الحبس بسبب الوباء إلى زيادة العنف المنزلي.

في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020، أفادت 9.2٪ من النساء اللواتي تبلغ أعمارهن 18 عامًا فأكثر عن تعرضهن للعنف في البيئة الأسرية. ومع ذلك، في نفس الفترة من عام 2021، عندما تم تخفيف إجراءات الحبس وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، انخفضت هذه النسبة بنسبة 2 نقطة مئوية، إلى 7.2٪.

ومن بين النساء البالغات من العمر 18 سنة فما فوق اللائي عانين من العنف في البيئة الأسرية، كان مرتكب الجريمة الرئيسي المبلغ عنه أشخاصا لا يملكون القرابة، يليه الزوج/الشريك الرومانسي وأحد أفراد الأسرة.

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