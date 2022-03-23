تلقت كولومبيا 2.3 مليون لقاح فايزر تبرعت بها الحكومة الألمانية

تلقت مجموعة من أجهزة المناعة التي تهدف إلى مكافحة covid-19 كولومبيا، برئاسة نائبة الرئيس والمستشارة، مارتا لوسيا راميريز، من حكومة ألمانيا.

برفقة وزير الصحة فرناندو رويز والسفير الألماني لدى كولومبيا بيتر بتاسيك، قادت نائبة الرئيس حدثًا رسميًا في قيادة النقل العسكري الجوي، كاتام، سلطت فيه الضوء على تعاون الحكومة الألمانية مع الحكومة الكولومبية في هذا المجال الصحة.

ووفقا للتقرير الرسمي الذي قدمته وزارة الخارجية، فإن هذا التبرع هو نتيجة الزيارات الدولية التي قام بها المسؤول في نوفمبر من العام الماضي، حيث أتيحت لها الفرصة للقاء الرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير ووزير الخارجية الألماني هيكو ماس.

وسلط نائب الرئيس الضوء على قوة العلاقات الثنائية مع الدولة الأوروبية: «تعاون ألمانيا مع كولومبيا هو سياسة دولة بين بلدين متحدين منذ سنوات عديدة»، وأضافت مارتا لوسيا راميريز. من جانبه، أعلن السفير الألماني في كولومبيا، بيتر باسيك، أن هناك شوطًا طويلاً يجب قطعه قبل نهاية جائحة الفيروس التاجي في العالم، لذلك «بين الأصدقاء، علينا المساعدة عندما يحين الوقت».

ستعمل أجهزة المناعة، الموجهة إلى خطة التطعيم الوطنية، على تعزيز المخططات في بلديات البلاد.

نشرت MinSalud توصيات للتعايش في المساحات المفتوحة بدون أقنعة

ممرضة تضع لقاحًا من الشركة المصنعة Pfizer-BioNTech ضد Covid-19 خلال يوم تطعيم للعاملين في المجال الطبي، في بلازا دي لوس أرتيسانوس، في بوغوتا (كولومبيا). EFE/كارلوس أورتيغا/أرشيف

بعد أن أثبتت وزارة الصحة أن البلديات التي تم تطعيمها أكثر من 70٪ من سكانها ضد covid-19 يمكنها رفع مقياس ارتداء الأقنعة في الأماكن المفتوحة، أصدرت المحفظة ثلاث توصيات عند تنفيذ هذا المبدأ التوجيهي.

كتوصية أولى، ذكر نائب وزير الصحة العامة وتقديم الخدمات، جيرمان إسكوبار، جميع الكولومبيين أنه «مع المرونة في استخدام الأقنعة في الأماكن المفتوحة، يجب أن نتذكر أن فيروس SARS-CoV-2 لم يزول بعد».

مع أخذ ذلك في الاعتبار، أكد إسكوبار أنه، أولاً وقبل كل شيء، يجب أن يكون المواطنون على دراية بالرعاية الذاتية، لذلك إذا لم يكن لديهم جدول التطعيم الكامل، فقد أوصى بمواصلة استخدام التابوباكاس في الأماكن المفتوحة.

في هذا الصدد، وكخطوة ثانية، طلب المسؤول من الكولومبيين إكمال جداول التحصين الخاصة بهم ضد المرض، والذهاب إلى جميع نقاط التطعيم المتاحة في البلاد لتلقي جرعاتهم المعززة.

وشدد نائب وزير الصحة على أن «اللقاحات هي الإجراء الأكثر فعالية لمنع الوفاة والأمراض الخطيرة الناجمة عن كوفيد-19».

أخيرًا، أشار إسكوبار إلى أن أي شخص يعاني من أي أمراض مراضة مشتركة أو من السكان المسنين، قد يرتدي القناع في الأماكن العامة إذا كان يفضل ذلك. «إذا تم تعزيز التطعيم، فإن هذا الخطر ينخفض بشكل كبير.»

هذه هي الطريقة التي يتقدم بها جائحة covid-19 في كولومبيا

صورة أرشيفية تم فيها تسجيل امرأة عند تطعيمها ضد Covid-19، في بوغوتا (كولومبيا). إيف/ماوريسيو دويناس

اعتبارًا من 7 مارس، تم الإبلاغ عن 29 حالة وفاة في كولومبيا بسبب covid-19، وبالتالي تراكمت البلاد 139,120 حالة وفاة بسبب المرض أثناء الوباء.

وفيما يتعلق بعدد الحالات، أشار التقرير إلى أنه في نفس التاريخ، تم تسجيل 952 إصابة جديدة في البلد، مما أدى إلى إضافة ما مجموعه 6072,656 حالة، منها 725 9 حالة نشطة.

كما كشف التقرير أنه اعتبارًا من 7 مارس، كانت مناطق البلاد التي بها أكبر عدد من الحالات بوغوتا، حيث بلغت 1760,776؛ أنتيوكيا، مع 916،922 وفالي ديل كاوكا، مع 539,451. وفيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين تعافوا، أشارت وزارة الصحة إلى أنه حتى الآن، كان هناك ما مجموعه 731 5 901 شخصا تغلبوا على المرض.

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