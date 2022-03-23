تضيف كوليما 184 جريمة قتل وتم القبض على 4 فقط حتى الآن في عام 2022: مكتب المدعي العام

في كوليما، التي ظلت لفترة طويلة في مأمن من العنف في البلاد، اندلعت الجحيم في 25 يناير مع أعمال شغب في السجن تركت على الأقل توفي سبعة جرحى و تسعة في شجار مزعوم بين زنزانتين متعارضتين لكارتل جيل خاليسكو الجديد في غرف النوم A و B من مركز إعادة الإدماج الاجتماعي في المدينة.

وكان ما يلي موجة لا يمكن وقفها من العنف والإفلات من العقاب: 50 جريمة قتل في كانون الثاني/يناير؛ 68 في شباط/فبراير؛ 66 حتى الآن في آذار/مارس؛ وأربعة فقط اعتقلوا في الربع الأول مما يشكل واحدة من أسوأ السنوات بالنسبة للكيان من حيث الأمن.

أفاد براينت أليخاندرو غارسيا راميريز، المدعي العام في كوليما، يوم الثلاثاء 22 مارس، أن «جميع» ضحايا القتل الـ 184 الذين تم تسجيلهم في الكيان في تلك الفترة لديهم سجل في الاتجار بالمخدرات، والتجمع الإجرامي، والجريمة المنظمة وبعضهم بل يتم تحديدها بالكامل كأعضاء في جماعات إجرامية إجرامية.

وأوضح المدعي العام أنه «حتى الآن، تم اعتقال أربعة أشخاص بسبب أعمال العنف المختلفة التي وقعت في الولاية، حيث يستمر العمل على دمج مجموعات التحقيق لمحاكمتهم».

وأوضح أيضا أن التحقيق مع أشخاص آخرين لا يزال مستمرا، حتى أن يتم الحصول على الأدلة المقابلة، لطلب أوامر إلقاء القبض عليهم؛ وأكد من جديد أيضا أنه في بعض الحالات يجري إجراء التحقيقات المقابلة، وانتمائهم إما عن طريق الأقارب أو مباشرة المتورطين.

وقال «اننا نعمل فى شبكات الروابط الاسرية او مع منظمات الجريمة المنظمة».

منح المدعي العام نفسه زيادة العنف في الكيان للنزاع في ولاية سيريسو بين خليتين من CJNG. الأول قاد فيليبي بينالوزا، الأحمر، وفيكتور ألكسندر توريس بريزويل، ابن شقيق خوسيه برنابي بريزويلا ميراز، زعيم ميزكاليس.

أفاد مكتب المدعي العام لولاية كوليما يوم الثلاثاء أنه تم التعرف على جميع الجناة المزعومين (10 أشخاص على الأقل) للتمرد. تم الكشف عن أن مكتب المدعي العام سيحاكم القضايا واحدة تلو الأخرى لجعل الاستراتيجية أكثر فعالية، لذلك ذكر أنه ستكون هناك «قوة» ضد الشخصيات المحددة بالكامل بالصور والأدلة الأخرى المقدمة طوال العملية.

تم الكشف عن أن مكتب المدعي العام سيحاكم القضايا واحدة تلو الأخرى لجعل الاستراتيجية أكثر فعالية، لذلك ذكر أنه ستكون هناك «قوة» ضد الشخصيات المحددة بالكامل بالصور والأدلة الأخرى المقدمة طوال العملية.

فتح مكتب المدعي العام للدولة مجلد تحقيق يتضمن الأدلة التالية:

- جمع 40 مقابلة مع ضحايا الأحداث، وجميعهم محرومون من حريتهم؛ وشهود وأفراد أمن وحراسة في سيريسو.

- 38 رأي خبير في مختلف التخصصات، مثل علم الجريمة الميداني، المقذوفات، كيمياء الطب الشرعي، التنظير، علم الوراثة والطب الشرعي.

- 14 تقريرا مقدمة من سلطة سيريسو.

- 7 تقارير مقدمة من مؤسسات في القطاع الصحي، بما في ذلك المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي (IMSS) والمستشفى الجامعي الإقليمي (HRU).

- 13 تقريرا من شرطة التحقيق.

- فحص 43 مجلد فيديو رسومي للكاميرات الموجودة في سيريسو.

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