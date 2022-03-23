كولدبلاي يأخذ الجماهير الدومينيكية إلى طبقة الستراتوسفير

ماريا مونتسيلوس سانتو دومينغو, 23 مارس أخذت فرقة كولدبلاي البريطانية الجماهير الدومينيكية إلى الستراتوسفير مع الحفل الذي قدموه يوم الثلاثاء في سانتو دومينغو كجزء من جولتهم «موسيقى المجالات», عرض يقدم أكثر بكثير من الموسيقى. A التدريج الملونة، مع الإسقاطات، أضواء الليزر، الألعاب النارية، مشاعل وحلويات قدمت المتفرجين مع محفزات لا نهاية لها موازية لأداء كريس مارتن وبلده، الذي بدأ الحفل مع الموضوع الذي يعطي عنوان هذه الجولة، مليئة الرسائل لصالح رعاية بيئة. كان الاستاد الأولمبي في العاصمة الدومينيكية عالمًا صغيرًا مليئًا بالنجوم, اقترحها أساور LED التي يرتديها الحاضرون والتي غيرت لهجتهم إلى إيقاع الضربات من عصور مختلفة من المجموعة, مثل «Viva la vida», «قوة أعلى», «أصفر» أو «ساعات». قام مارتن بتعرق القميص، كما كرس للجمهور مثل الجمهور له. إذا طلب المنشد من الجمهور رفع أيديهم، ورفعهم، وإذا طلبوا منهم القفز، قفزوا، وإذا طلبوا منهم التخلي عن هواتفهم المحمولة على الأقل لأغنية واحدة، فإن الجمهور، مطيع، احتفظ بها. كما سعى إلى معالجة المنافسة باللغة الإسبانية حتى غادرت المجموعة المسرح، وعند هذه النقطة القاعة، وهتفا الأكثر عزفًا أوه، أوه، أوه في التاريخ («Viva la vida»)، جعلت الفرقة تظهر مرة أخرى لإرضاء المشجعين مع العديد من encores، ولكن ليس في المكان المتوقع. في انتظار المرحلة الرئيسية وهيكل القمر الصناعي المرتبط به بواسطة منصة عرض حيث سافر مارتن أكثر من عارضة أزياء في أسبوع الموضة, استغرق الأمر بعض الوقت حتى يدرك الحاضرون أن قائد الفرقة كان في مكان آخر غير متوقع. في هيكل ثالث ذو أبعاد صغيرة، وبعد أن سأل (هذه المرة باللغة الإنجليزية) أن يرسل الجمهور طاقته إلى عالم يمر بوقت عصيب، فاجأ الجمهور ببعض آيات أغنية خوان لويس غيرا «Bachata rosa»، التي أداها مصحوبة فقط بغيتار صوتي. وضعت أغنية «بيوتيفول»، التي لعبت دور دويتو مع دمية، حدا (هذه المرة تفعل) لحوالي ساعتين من الطاقة الإيجابية وبعض اللحظات المريخية، في ما كان أول أداء لكولدبلاي في جمهورية الدومينيكان. كان أيضًا أول حفل موسيقي «محايد الكربون» في منطقة البحر الكاريبي، حيث طالبت الفرقة المنظمون بإعادة تدوير نفايات البلاستيك أو الورق المقوى أو المواد الأخرى المتولدة أثناء أدائهم. في الواقع، تبذل الفرقة كل ما في وسعها لتقليل الانبعاثات الملوثة في هذه الجولة، التي بدأت في 18 مارس في كوستاريكا، والتي ستأخذها إلى المكسيك والولايات المتحدة وألمانيا وبولندا وفرنسا وبلجيكا واسكتلندا وإنجلترا والبرازيل. ممف/مل (صورة)