السينما والحرب عبر الزمن في أوديسا

كانت أوديسا ميناء بحري مهم لليونانيين وكانت بمثابة مفرزة عسكرية للإمبراطورية التركية. منذ دمجها في الإمبراطورية الروسية في نهاية القرن الثامن عشر, كانت مليئة بالسكان الأوروبيين - الإيطاليين, الإغريق, فرنسي, الأسبانية, وكذلك القوزاق الأوكراني والروسي - وأصبحت أيضًا واحدة من أكثر المجتمعات اليهودية ازدهارًا.

في تطورها الحضري المخطط له في رقعة الشطرنج، وفقًا لوردة الرياح، وهو مهندس من أصل هولندي، لعب فرانز دي فولان دورًا مهمًا للغاية. وكان يتبع تعليمات من جندي إيطالي إسباني في خدمة البحرية الروسية، خوسيه دي ريباس، الذي يعتبر مؤسس المدينة.

آخر من أول حكام لها, في هذه الحالة الفرنسية, كان دوق ريشيليو, قريب بعيد للكاردينال الشهير, الذي بعد حكم أوديسا سيكون رئيس الوزراء في فرنسا لاستعادة بوربون بعد نفي نابليون النهائي. كانت ريشيليو أيضًا واحدة من هؤلاء المغامرين في خدمة صاحبة السمو الإمبراطوري، تسارينا في كل روسيا. يرتدي رداء روماني وفقًا للأزياء الكلاسيكية الجديدة، وهو يتظاهر في بداية درج بوتيمكين المذهل.

تمثال خوسيه دي ريباس في أوديسا مع خطط وأدوات باني. يوري بوستولوفسكي //ويكيميديا كومنز، سي سي بي - سا

عانت أوديسا من قتال الحرب العالمية الأولى، وتم الاستيلاء عليها لفترة وجيزة من قبل جمهورية أوكرانيا الشعبية الشابة. استولى السوفييت على أوديسا في عام 1920، لكنهم لم يتمكنوا من منع ذلك، كما كان الحال في أمريكا آل كابوني، أن المافيا اليهودية استمرت في السيطرة على المدينة.

في حكايات أوديسا، يصور إسحاق بابل، أحد الكتاب اليهود السوفييت الأكثر إثارة للاهتمام الذين ولدوا في أوديسا، هذا الجو من العشرينات السعيدة والمحفوفة بالمخاطر في شيكاغو على البحر الأسود. فيلم Benya Krick (1926) مستوحى من إحدى قصصه القصيرة. كان بابل صديقًا لآيزنشتاين، وكان من الممكن أن يؤثر بشكل كبير على أن أشهر مخرجي الدعاية السوفيتية اختاروا المدينة لوضع بعض الأفلام المهمة مثل The Man with the Camera (Dziga Vértov) أو العديد من أفلام آيزنشتاين نفسه، مما جعل أوديسا مكة السوفيتية سينما.

أوديسا، مدينة السينما

بمناسبة تصوير فيلم وثائقي عن مؤسسها خوسيه دي ريباس، قضيت عدة أشهر في المدينة الأوكرانية.

كما تمكنت من حضور أهم مهرجان سينمائي في أوكرانيا، والذي سعى لجذب انتباه المنتجين والمستثمرين لاستعادة استوديوهات السينما وتذكير العالم بأهمية هذه المدينة في تاريخ السينما.

لأنه كان هنا، في هذه المدينة العالمية، أن المخترع Iosif Tymchenko ابتكر أول جهاز لعرض الصور المتحركة، قبل عامين من عمل الأخوين لوميير.

يوسيف تيمتشينكو. ويكيميديا كومنز

تم بناء أول استوديو أفلام للإمبراطورية الروسية في أوديسا في بداية القرن العشرين؛ وفي ثلاثينيات القرن العشرين كان يعتبر «هوليوود الأوكرانية». في الواقع، كان العديد من مؤسسي استوديوهات هوليوود الأمريكية الكبيرة يهود من أوديسا.

في مناطق حضرية مختلفة من أوديسا، تم تصوير بعض أشهر الأفلام الصامتة للسينما السوفيتية أيضًا؛ وكان في استوديوهات أفلامه، الأكبر في الاتحاد السوفيتي بأكمله، أن المخرج الكبير ألكسندر دوفزينكو بدأ حياته المهنية.

لكن الفيلم الذي جلب شهرة أوديسا في جميع أنحاء العالم كان بلا شك سفينة حربية آيزنشتاين بوتيمكين (1925)، مع مشهد الدرج الشهير.

درج أوديسا

سفينة حربية بوتيمكين مستوحاة من حدث وقع قبل عشرين عامًا من إطلاق النار، تمرد بحارة تلك السفينة الحربية الروسية في عام 1905. لكن قمع المتمردين لم يحدث على الدرج ولكن في الميناء.

نحن لسنا مهتمين الآن بقصة التمرد مثل حقيقة أن السينما حولت هذه المساحة الانتقالية، التي تتغير باستمرار مثل مدينة أوديسا نفسها، إلى مكان رمزي.

كان يُعرف ما يسمى بـ «درج بوتيمكين» سابقًا باسم Richelieu, ديل بوليفارد أو ببساطة «الدرج الكبير», وغطت المنحدر إلى الميناء بأكثر من مائة خطوة ضخمة من الحجر الرملي.

التجمع الديناميكي الذي قام به آيزنشتاين هناك لا يُنسى, مع نزول جيش القيصر في كتلة مدمجة وإطلاق النار حسب تقدير على كتلة من المدنيين الذين يفرون بشكل فوضوي ويتدحرج على الدرجات. يبرز الزي الأبيض للقوزاق ضد النغمات المظلمة لضحاياهم، ومن بينها انتباهنا هو الأم التي، عندما تموت، تسمح لعربة طفلها بالتدحرج، والتي بعد عدة قفزات تندفع إلى الفوضى.

تم تكريم هذا المشهد لاحقًا في السينما حتى الإرهاق (المنبوذين أو العراب أو La Caja de Música ليست سوى أمثلة قليلة).

في بعض إطارات The Battleship Potemkin يمكنك أن ترى في نهاية الدرج كنيسة بيزنطية صغيرة، والتي دمرها السوفييت لاحقًا، وتم استبدالها بمبنى لا يوصف، في عام 2009، كان بمثابة مساحة كبيرة أو مكان للتسوق.

أوديسا عند مفترق الطرق

فكرت بعد ذلك، وهكذا كتبت ذلك، أن التغييرات في أوديسا سريعة جدا (وممثلة بشكل واضح للتغيرات في أوروبا) أنه ربما، في الوقت المناسب، سوف يتوقف الدرج أن يسمى بوتيمكين وإعادة تسميته «من Autocenter»، بسبب الحمى المستهلك الذي تم إطلاقه في تلك المدينة، التي كانت سياحية وفخورة بشكل متزايد برفاهها.

على بعد أمتار قليلة من الدرج، في ساحة كاترين التي تسمى الآن، تم استبدال تمثال لهذه تسارينا، «العظيم»، منذ عام 2007 النصب التذكاري لأبطال بوتيمكين، الذي تم نقله إلى الميناء.

لم يزعج تمثال كاثرين، الذي دمج أوديسا في الإمبراطورية الروسية، الديمقراطيين الأوكرانيين، ومعظمهم من الناطقين بالروسية. هذا لا يعني أنهم مؤيدون لروسيا، بل مواطنون أوكرانيون فخورون بتاريخهم وأيضًا بالانتماء إلى ديمقراطية تقترب، أو تقترب، من أوروبا.

درج بوتيمكين، بين عامي 1890 و1905. مكتبة الكونغرس /ويكيميديا كومنز

عندما قدمنا الفيلم الوثائقي لخوسيه دي ريباس في أوديسا في عام 2012، خسرت الحكومة القومية الأوكرانية الانتخابات لصالح حزب يانوكوفيتش للمناطق، وتذكر التاريخ العالمي والروسي للمدينة كان جيدًا في المدينة.

أخبرني مسؤول كبير في المدينة ببعض السخرية أن الانتخابات الأخيرة تمت مشاهدتها بواسطة كاميرات روسية غير عاملة. أي أنه افترض إجراء انتخابات مزورة. في وقت لاحق كتبت أنه ربما تمثال لبوتين يمكن أن ينتهي به الأمر إلى استبدال تسارينا. لم أستطع أن أتخيل أن السخرية الهزلية قد تكون مأساوية للغاية اليوم.

اليوم يبدو أن الدرج الشهير يجتمع مرة أخرى في حلقات دموية مثل تلك التي من آيزنشتاين، ولكن هذه المرة مع أساس تاريخي حقيقي. نأمل أن نتمكن من الاستمرار في الاستمتاع بمثل هذا الموقع الرمزي، الذي يعد تاريخ أفلامه أيضًا تاريخ أوروبا الحديثة، بالإضافة إلى تاريخ بلد على مفترق طرق ثقافي، وهو الآن في مركز اهتمام العالم.

* خورخي لاتور إيزكييردو هو أستاذ دائم في تاريخ الفن (الثقافة البصرية والأفلام والتصوير الفوتوغرافي)، جامعة ري خوان كارلوس.

نُشر في الأصل في المحادثة.

