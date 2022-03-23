Chiclayo: الصبي يتعرض للضرب بوحشية في الشارع من قبل عمه وجيرانه لا يفعلون شيئا للدفاع عنه

تعرض طفل دون سن الخامسة لاعتداء وحشي من قبل عمه ماكسيمو. تم تسجيل الحادث الذي وقع في شارع في Caserío La Cría de Patapó في Chiclayo على الفيديو، مما أدى إلى سلسلة من التعليقات السلبية على الشبكات الاجتماعية.

أولاً، يصفع الرجل القوي الأصغر. وليس سعيدا مع ذلك، وقال انه يلتقطه ويضربه في ظهره مرة أخرى. يركض الصبي حتى لا يصل إليه ويعود الموضوع إلى أصدقائه، حيث يفترض أنه يشرب الكحول. ومن اللافت للنظر أن الجيران لا يطالبون أبدا المعتدي على أفعاله.

ما يجب أن أراه هو أنه صفعه. لم أتمكن من رؤية ما رميه في وجهها»، قال أحد الجيران.

ووصل ممثلو مكتب أمين المظالم إلى مركز شرطة مقاطعة باتابو وقالوا إن الجاني له سجل جنائي. وقالت مارييلا كاريو، مفوضة مكتب أمين المظالم، لـ América TV إنها تمكنت من تأكيد أن «الإجراءات جارية، وكذلك التواصل مع مكتب المدعي العام والمحكمة». طلب الكيان إرسال محضر القضية إلى محكمة الأسرة في لامبايكي.

وأشار الجيران إلى أن الحقيقة هي مسؤولية الوالدين بالكامل. «الطفل ذو الوجه الأحمر من الصفعة. وبما أننا جيران، فإننا نشاهد فقط ولا يمكننا الدخول لأن والدته هناك».

وقد علم أن والدة الطفل في ليما وأن الشخص الذي قدم الشكوى هو الأب، الذي أشار إلى أن المعتدي هو ابن عمه الأول.

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وقدمت وزارة شؤون المرأة والسكان الضعفاء سرداً لهذه الحقيقة. في بيان على الشبكات الاجتماعية، أدانوا أعمال العنف الخطيرة ضد صبي يبلغ من العمر خمس سنوات في تشيكلايو. «يقوم فريقنا في وحدة الحماية الخاصة (UPE) بتزويدك بالرعاية والحماية في بيئة آمنة. سنضمن الممارسة الكاملة لحقوقهم».

كما دعوا إلى عدم اللامبالاة بالعنف. ويجب ضمان حماية الأطفال والمراهقين من قبل الجميع، ولا سيما بيئتهم الأسرية.

يقولون: «إذا كنت تعلم أن قاصرًا ضحية للعنف أو أن رفاهيته في خطر، فأبلغ عن ذلك على الفور إلى الرقم المجاني 1810 أو الخط 100، المتاح على مدار 24 ساعة يوميًا».

حالات الاعتداء

وذكرت وزارة الصحة أن ما مجموعه 094 2 حالة عنف ضد الأطفال والمراهقين، فضلا عن أشكال أخرى من العدوان البدني واللفظي والنفسي، عالجها فريق متعدد التخصصات من وحدة الاعتداء على الأطفال والمراهقين في مجال الصحة (ماميس) التابعة لمستشفى كايتانو هيريديا ( مينسا).

قالت مديرة المؤسسة الصحية، عايدة بالاسيوس راميريز، إنه كان من الممكن ضمان رفاهية القصر الذين يقعون ضحايا سوء المعاملة من خلال الدعم العاطفي والنفسي.

وأوضح بالاسيوس أن الاعتداءات الأكثر شيوعًا التي يتناولها البرنامج هي العنف الجنسي والنفسي والشخصي (محاولة الانتحار) والعنف الأسري وإساءة المعاملة الإهمال (الإهمال).

وهناك نسبة عالية من العنف ضد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-11 سنة، يليه العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة.

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