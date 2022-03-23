القبض على رجل قتل شريكه لإنهاء العلاقة

Bogotá, 12 de enero de 2018. Maltrato a la mujer. (Colprensa)

أعلنت السلطات القبض على رجل متهم بقتل شريكه عندما قررت إنهاء العلاقة. وقعت الأحداث في ميديلين، أنتيوكيا.

فرضت قاضية مراقبة أمنية في ميديلين تدبيراً تأميناً في السجن ضد دينر خوسيه دوران لوراس، الذي يُزعم أنه كان مسؤولاً عن قتل المرأة المشدد لشريكته، وهي امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً تعرف باسم كارولينا أغيلار دياز.

وفقًا للمعلومات الصادرة عن مكتب المدعي العام، وقعت الأحداث في 20 مارس في منزل يقع في حي فيلا هيرموسا في ميديلين.

وفقًا للتحقيقات، وصل دينر خوسيه دوران صباح الأحد الماضي إلى المنزل الذي كانت فيه كارولينا أغيلار دياز في الحي المذكور أعلاه. هناك, كان من الممكن أن تنهار مناقشة لأن المرأة اتخذت قرارًا بإنهاء علاقة الحب.

أثبت مكتب المدعي العام أن الرجل المعني قد رسم سكينًا هاجم به كارولينا أغيلار في عدة مناسبات, مما أدى إلى وفاتها. في مكان الحادث كانت أخت الضحية، التي حاولت الدفاع عن المرأة؛ ومع ذلك، لم تكن جهودها كافية.

تم القبض على دينير خوسيه دوران من قبل أفراد من الشرطة الوطنية في flagrante. ويبدو أن سكان القطاع الذين أصبحوا على علم بالهجوم الوحشي للطعنات ضد النساء تدخلوا حتى وصلت السلطات لأنه، حسب بعض الروايات، خططت جريمة قتل الإناث المزعومة للهروب بصحبة ابنها.

وبمجرد إلقاء القبض على الشخص، وضعته الشرطة الوطنية تحت تصرف السلطات المختصة للمضي قدما في العملية القضائية.

أفاد المدعي العام أن الرجل لم يدخل التهم التي اتهمها مدع عام من مجموعة URI للتحذيرات المبكرة من جرائم القتل.

تم تقطيع أوصال امرأة والتخلي عنها في صندوق سيارتها

تواصل السلطات في بارانكابيرميخا التحقيق في حين أن المجتمع لا يخرج من الدهشة من هذه الجريمة المؤسفة. هذا هو جوانا تشافيز البالغ من العمر 41 عاما، الذي وجد مقطعة أوصال في صندوق سيارتها الخاصة.

تم التوصل إلى النتيجة في 21 مارس وطلب مكتب عمدة بارانكابيرميخا من السلطات المختصة إعطاء الأولوية لهذه القضية من أجل تحديد مكان الجناة المزعومين.

وفقًا لآخر تقرير صادر عن السلطات، يمكن أن تكون حالة قتل أنثى من قبل الشريك الرومانسي للمرأة البالغة من العمر 41 عامًا. على الرغم من عدم وجود أي شيء حتى الآن، إلا أن السلطات تتبع خط التحقيق في جريمة عاطفية مزعومة.

ونقل الكولونيل الكسندر سانشيز، قائد شرطة ماجدالينا ميديو، نقلا عن «ان والدتها تقول انها لم تكن تعرف شيئا عنها منذ يوم الجمعة وانها من المحتمل ان تكون فى مزرعة مع شريكها الرومانسى، وفقا لمعلومات اولية فان الحقائق ستكون مرتبطة بمشاكل العاطفة». بواسطة راديو بلو.

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