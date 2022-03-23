«كاديجو بلانكو»: دراما كونك طفلاً وكونه في عصابة في غواتيمالا

ملقة (إسبانيا), 23 مارس قال الأمريكي جاستن ليرنر اليوم ذلك, بعد أن أمضى ست سنوات في أحد الأحياء الفقيرة في غواتيمالا يعد فيلمه الأول, «White Cadejo», لا يجد «فرقًا» بين أطفال العصابات والفتيان الذين يسكنون شوارع بوسطن, حيث يعيش آباؤهم. وقال المخرج الذي يظهر لاول مرة في مهرجان ملقة السينمائي (الجنوب) مع فيلمه الأول في المنافسة في القسم الرسمي، «الشيء الوحيد الذي يميزهم هو الولادة هناك والحصول على فرص أم لا». في اللغة الإنجليزية المثالية، قال ليرنر أن ما قصده بهذا الفيلم، حقيقي لدرجة أن العديد من الأشياء التي يرويها هي تجارب عاشها ممثلوه - مأخوذة من الشارع - هو «أخذ المشاهد في هذه الرحلة، حيث توجد العصابات، ولكن أيضًا صور من هم هؤلاء الناس». «أردنا مقابلة الأشخاص الحقيقيين الذين يعيشون هناك، والذين ليسوا كما لو كانوا يصورون عادة في الأفلام. عندما كنت أخطط لهذه القصة, بعد قضاء بضعة أسابيع في بويرتو باريوس, لاحظت الشباب الذين تسكعت معهم في الليل, بعضهم متورطون في هذه الحياة, هذه الأشياء غير القانونية, وكان لدي صورة مختلفة جدًا في ذهني,» هو يوضح. لم يتم تصويره أبدا في بويرتو باريوس وأنه من الواضح، ويضيف، «أننا لم نتمكن من وقف العنف من أن يكون حاضرا جدا، خلال التصوير فقدنا العديد من أعضاء المدلى بها»، يكشف المخرج. أمضى سنة كاملة في البحث عن الأبطال وثلاثة لكتابة سيناريو تغير مع كل قصة أخبرها به هؤلاء الشباب؛ في النهاية، يقول، «لا توجد كلمة كتبها لي، كل ما يقولونه هو كلماتهم الخاصة». اعتمد على حفنة من الممثلين المحترفين، بما في ذلك كارين مارتينيز وبراندون لوبيز، الذين كانوا بالفعل في ملقة مع فيلم «القفص الذهبي»، الذي شغل منصب «المدربين» للأفلام الجديدة. يوضح مارتينيز، الحاضر في المؤتمر الصحفي: «كان أول شيء هو اختيار أي منها يمكنني التصرف، ثم تعريفهم حتى لا يتم تخويفهم من الكاميرا». ويضيف: «أردنا أن يكونوا، وأن يشعروا بالراحة». يدور الفيلم حول شخصية مارتينيز، ساريتا، وهي فتاة تتسلل إلى عصابة خطيرة من الشباب على أمل العثور على أختها المفقودة. في رحلته -durísmo-، يكتشف أن «الألم والموت يمكن أن يصبحا اشمئزازًا ليتطور المرء، ليدرك الخير الذي يمكن أن يفعله القتل». على الرغم من أن الممثلة الكولومبية تشير إلى «كابو»، وهي شخصية بغيضة يتم القضاء عليها، إلا أن الانعكاس يمتد إلى العديد من الأشخاص الذين يتخذون قرارات مؤلمة لشعبهم؛ لكن في النهاية، يعكس مارتينيز، «في بعض الأحيان يحدث أنهم يغيرون واحدًا لآخر فقط». تسلط الممثلة الشابة الضوء على العمل مع الممثل الذي يعطي الحياة لأندريس، رودي ويلفريدو، وهو صبي وجدوه يعمل في ورشة ميكانيكية، لأنه «كان ضعيفًا بشكل خاص». ويضيف المخرج: «لقد عانى الكثير من الخسائر وعاش في مواقف صعبة للغاية وكان علينا حمايته حتى لا يواجه الكثير من المتاعب في إحيائه مرة أخرى، ولا تعرف متى سيكسر الشخص، ولم يكن ذلك نيتنا». وقد جادل ليرنر بأن «هؤلاء الأطفال يتورطون في الكليكا، في العصابات، لأن لديهم عائلة وحماية ومالًا، وليس للمتعة، ولكن لتلبية احتياجاتهم الأساسية». أخيرًا، أوضح ليرنر أن الكاديجو الأبيض الذي يعطي الفيلم عنوانه هو شخصية من الفولكلور الغواتيمالي، كلب بري يحمي الروح، مثل الشامان، الذي لا يوجد إلا في الخيال الغواتيمالي، «اعتقدت أنها كانت استعارة جيدة لرحلة ساريتا». رئيس ماء/مل