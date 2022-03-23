بايدن: غيرت أيدي مادلين أولبرايت مسار التاريخ

واشنطن 23 مارس استدعى الرئيس الأمريكي جو بايدن وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت (1997-2001)، التي توفيت الأربعاء عن عمر 84 عاما، بأنها «قوة»، التي «غيرت يديها مسار التاريخ». قامت بايدن بجولة قصيرة في سيرة أولبرايت، التي كانت أول امرأة تقود الدبلوماسية الأمريكية، من الرحلة مع عائلتها من تشيكوسلوفاكيا المنقرضة خلال الحرب العالمية الثانية إلى نهاية المطاف في الولايات المتحدة. تذكر بايدن الأوقات التي عمل فيها معها في التسعينيات من القرن الماضي، عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ. واشار الى انه «بينما اعاد العالم تعريف نفسه بعد الحرب الباردة، كنا زملاء واصدقاء يعملون على الترحيب بالديمقراطيات المحررة حديثا فى الناتو ومواجهة اهوال الابادة الجماعية فى البلقان». وتابع: «عندما أفكر في مادلين، سأتذكرها دائمًا بإيمان متحمس بأن «أمريكا أمة لا غنى عنها». وفقا لعائلتها، توفيت أولبرايت يوم الأربعاء بسبب السرطان، محاطة بأحبائها، عن عمر يناهز 84 عامًا. تتزامن وفاته مع زيادة التوتر مع روسيا التي لم تشهدها منذ زمن الحرب الباردة، والتي أثارت مخاوف من صراع عالمي جديد حول غزو موسكو لأوكرانيا. أكدت بايدن، التي وصلت إلى بروكسل يوم الأربعاء، في مذكرتها أن أولبرايت كانت في طفولتها «مهاجرة تهرب من الاضطهاد، لاجئة بحاجة إلى ملاذ آمن»، ومثل العديد من الآخرين قبل وبعد، «أمريكية فخورة» بكونها واحدة. وشدد على أنه بمجرد وصولها إلى الولايات المتحدة، تحدت أولبرايت الاتفاقيات وكسرت الحواجز «مرارًا وتكرارًا»: «كأم مخلصة لثلاث بنات محبوبات، عملت بلا كلل لتربيتهن أثناء حصولها على درجة الدكتوراه وبدء حياتها المهنية». وأشار الرئيس إلى أن «مواهبها» جلبتها لأول مرة إلى مجلس الشيوخ كعضو في موظفي المشرع إدموند موسكي، مرورا بمجلس الأمن القومي خلال فترة ولاية الرئيس جيمي كارتر (1977-1981) والأمم المتحدة، حيث شغلت منصب سفيرة للولايات المتحدة؛ قبل تعيينها وزيرة للخارجية من قبل الرئيس بيل كلينتون (1993-2001). واكد بايدن انه فى كل دور لعبته اولبرايت «استخدم فكره الشرس وبراعته الحادة لتعزيز الامن القومى الامريكى والسلام فى جميع انحاء العالم». وقال الرئيس: «لم يكن لدى الولايات المتحدة مدافع أكثر التزاماً عن الديمقراطية وحقوق الإنسان من الوزير أولبرايت». وأشار بايدن إلى أنه بعد مغادرته الحكومة، واصل أولبرايت النضال من أجل أفكاره واستمر في تعزيز المبادئ الديمقراطية، «ذات الأهمية الحيوية للمصالح الأمريكية في الحرية والازدهار والأمن». واختتم قائلاً: «كانت مادلين دائمًا قوة من الخير والنعمة والحشمة من أجل الحرية».