المعارضة البيلاروسية تدعو إلى مزيد من العقوبات ضد الرئيس لوكاشينكو

حثت شخصية معارضة بيلاروسية بارزة فى المنفى اليوم الاربعاء الدول الغربية على تشديد العقوبات ضد الرئيس الكسندر لوكاشينكو ونظامه لدعمهما الغزو الروسى لاوكرانيا.

دعم لوكاشينكو غزو القوات الروسية فلاديمير بوتين بالسماح له بشن هجمات من الأراضي البيلاروسية.

على الرغم من أنها واجهت عقوبات قاسية بشكل متزايد منذ أن قمعت بعنف الاحتجاجات في بيلاروسيا في أعقاب انتخابات عام 2020، التي تم استنكارها ووصفها بأنها احتيالية، إلا أن منتقديها يدعون إلى المزيد.

كتب بافل لاتوشكو، المنشق البيلاروسي البارز المقيم في بولندا، في صحيفة «نيو أوروبية»، أن «لوكاشينكو يستحق اللوم العالمي أكثر بكثير مما تلقاه».

«قد يكون بيدق بوتين. لكنه أيضًا لاعب رئيسي في عرض الرعب هذا، وقد حان الوقت لكي يدرك الغرب ذلك ويتصرف بناءً عليه. يجب محاسبة كلا الوحوش».

وقد كتب لاتوشكو، الذى فر من القمع فى بلاده، رسالة مفتوحة الى قادة العالم يحثهم فيها على تكرار العقوبات التى فرضت مؤخرا على روسيا فى بيلاروسيا.

كما يريد من المجتمع الدولي أن ينظر في إدراج لوكاشينكو في أي لائحة اتهام بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن المنشقين كانوا يجمعون أيضا أدلة على قمعه الوحشي داخل بلاده.

جي - أكس/مب